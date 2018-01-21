東協對陸交心 新南向怎麼走

2018年01月21日 04:10 中國時報 邵宗海

2017年大陸領導人習近平和李克強聯手出擊，這一年幾乎都是集中在東協國家的訪問，創下歷史紀錄的，是它們竟然對「一中原則」都發出了高度的共鳴。

譬如說，11月10日至11日習近平在APEC峰會後，於12日對越南進行國是訪問。並在事後發表的「聯合聲明」上，越南回應竟然是高調的強調堅定奉行一個中國政策，支持兩岸統一，反對任何形式的台獨分裂活動，不與台灣發展任何官方關係。其實早在5月15日，越南國家主席陳大光在北京與習近平一起發布的「聯合公報」上，就出現跟上述幾乎一樣的內容。這種在一年裡有二度對一中原則的重申，在國際社會及外交圈裡都屬罕見。

另外則是李克強應東協輪值主席國菲律賓總統杜特蒂邀請，2017年12至16日參加第12屆東亞峰會，並對菲律賓進行正式訪問。兩國的聯合聲明上，菲律賓重申堅持一個中國政策。

除此之外，一向在外交上傾美友台的新加坡，則在2017年9月21日正式發布李顯龍與習近平見面時看法，表示將遵循自己的一個中國政策。而稍早，緬甸國務資政翁山蘇姬在8月17至21日訪問中國，也是重申堅持一中原則，並對涉台、藏、疆議題上理解並支持陸方立場。

至於最早在2017年表達「一中」立場的是柬埔寨首相洪森，他在2月4日重申，柬政府將長期堅持一個中國政策，同時也決不允許台灣在柬設立任何有官方背景的機構。

當然，在東協除了上述5個國家之外，其餘雖沒在2017年表態，但在這之前已有立場表達。像泰國總理塔信於2001年8月27日至29日訪問北京時已說：「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，泰國繼續堅持一個中國的政策」。汶萊元首瓦達烏拉蘇丹也在2004年9月20至22日在中國訪問時，表示汶方重申將繼續堅定堅持一個中國政策。印尼外交部在2007年9月7日曾重申，它不會改變一個中國政策。馬來西亞總理達圖則在2014年5月27日至中國進行訪問時，重申堅定奉行一個中國政策，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國不可分割的一部分。

只有寮國在2017年11月習近平前往時，或李克強2016年9月對寮國進行官式訪問後，都未見聯合公報有提一中原則。但兩國於1961年4月25日建交時，寮國政府就奉行一個中國政策，並支援中國和平統一大業。

面對北京在東協亦步亦趨的封鎖與進逼，台北的新南向辦公室搬出總統府或是一個無奈的選擇，但民進黨政府總是向台灣民眾說，會有更好的期待，但如何突破，卻一直看不見任何具體的方案與策略。兩岸若再如此繼續對抗，我們本錢本來就不夠，把台灣長遠利益擱置一邊，恐怕傷口更深。（作者為澳門理工名譽教授、兩岸關係和平發展協創中心學術委員）

(中國時報)