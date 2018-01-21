藍軍雙北 共同出擊

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中國時報
周陽山

年底的台北、新北市長選舉，是攸關國民黨能否振衰起蔽的關鍵之役。目前各方對於選戰的分析多就浮現的人選做人脈背景的探究，但卻忽略了兩項更重要的因素，那就是雙北的「同城效應」與候選人對市政的全局掌握。

台北、新北兩市相鄰，且處在一個同心圓的內圈與外圈，但行政建制上卻隸屬兩套治理體系，造成資源上的浪費，可是市民大眾卻深知，兩市其實同屬一城，在交通、環境、水利乃至教育等各方面，都存在「同城效應」。而在選舉中也會發生連動效應。

如果兩市的市長政策相左，或是雙方存在心結、難以合作，就會嚴重影響都市發展與區域治理的成效。以台北市社子到關渡的洲美高架道路為例，當年就是因為台北、新北兩市的決策相異，未能將其延長至淡水，導致竹圍地區長期交通打結，形成瓶頸。基於此，兩市市長能否充分合作，對於經常來往兩市的市民而言，確實十分重要，這也會直接反映在選票上。

再者，市長本人必須長期用心經營市政問題，且饒富政治經驗，同時也具備全局統御能力。過去幾年來的市政經驗已充分告訴我們，雙北的市民已不可能再容忍政治素人或政壇新手匆促上場，把市民當成試驗品了。

在藍營中，無論是台北市的丁守中或新北市的周錫瑋或侯友宜，都是比較可能出線的人選。相對的，意識型態或政治人脈反倒是次要與邊緣的因素，貨真價實的治理能力與持之以恆的從政聲望，才是真正勝選的關鍵。

（作者曾任立委、監委）

(中國時報)

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