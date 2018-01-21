兩岸閱讀力 陸生完勝

根據調查，台灣中學生年均閱讀書籍為7.9本，大陸中學生一學年則可讀到50本書，差距明顯。（本報資料照片）

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中國時報
記者／台北報導

兩岸中學生閱讀量相差懸殊，台灣閱讀教育論壇昨日在台師大舉行，有學者指出，台灣中學生年均閱讀書籍為7.9本，大陸中學生一學年則可讀到50本書，陸生的閱讀水平與能力，已逐漸領先港台學子。

中學生閱讀量差6倍

受到升學意識等條件影響，台灣在中學階段推動閱讀教育，可謂，根據國家圖書館出版的《圖書館年鑑》統計指出，2016年度台灣小學生年均借書量為20本，國中生則僅為7.9本，閱讀情況並不理想。

香港「閱讀‧夢飛翔」文化關懷慈善基金創辦人梁偉明表示，大陸近年積極推動閱讀教育，主要在於擔心人力即將被機器取代，若不想被市場淘汰，未來的人才必須具備分析、理解、溝通及學習高等技術等能力，累積這些技能的基本功夫，則來自於閱讀。

大陸考題複雜靈活

此外，大陸升學考試的題目多半很複雜，梁偉明以大陸高考（大陸大學聯考）為例，像是在去年的語文科考試，全國卷便以「一帶一路」、「大熊貓」、「廣場舞」、「共享單車」、「移動支付」等案例為題，要求考生寫出所認識的中國；而在歷史卷部分，則以書籍《世界歷史年表》為題，指定考生自擬題目，申論中外歷史資訊；作文則以漫畫圖像為題，要求考生發揮想像力，撰寫長達800字的文章，「如果平時沒有看書，考試根本寫不出來」，他說。

梁偉明表示，有感閱讀教育的重要性，香港自2000年後，多數中小學都會聘任一名閱讀主任或圖書館主任，不過，多數中小學校長對閱讀教育缺乏概念，多安排負責閱讀老師兼職行政或教學工作，導致其工作量加重，無法專心推動閱讀工作，他直說：「這種做法是浪費人才，觀念需要改變」。

(中國時報)

台灣考試至上 犧牲課外讀物

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