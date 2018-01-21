台灣考試至上 犧牲課外讀物

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中國時報
／台北報導

論及台灣的閱讀教育現況，多名國中教師反映，台灣即便推展多次教改，仍難改變考試引導教學的現象，孩子不是沒興趣讀課外書，而是升學壓力大，2017年度的國中會考，考試字數高達約3.2萬字，此外，閱讀也不包含在課程配標中，導致閱讀在教育現場缺席，只能仰賴老師或各校自行推動。

台灣閱讀教育論壇昨日在台灣師範大學舉行，永和國中教務主任郭佩華指出，調查校內學生發現，6成在校生反映沒有時間閱讀，4成學生表示沒有閱讀習慣，也不知道該讀什麼書，僅27％的學生回應每周閱讀時間在1小時以下。

郭佩華另指出，台灣的中學多半將閱讀課放在國文課裡，即由國文老師負責，可利用課餘時間，另開設閱讀寫作課，較少與圖書館教育有所結合，而回顧2017年度國中會考，加總各科考試高達3萬1745個字，學生若在平時不透過大量閱讀建立理解與分析能力，恐怕連升學考試都將難以應付。

基隆市銘傳國中老師林季儒則認為，學童並非不愛念書，而是要找到合適的教材或讀物，才能激發即閱讀興趣，「像是《哈利波特》很長，可是孩子們都很愛看，金庸的武俠小說也是內容很多，但只要翻開第一頁，我們的手就停不下來」，但是回歸課堂教育，台灣仍是考試引導教學，導致學子必須在閱讀與升學壓力中掙扎，難騰出時間讀書。

(中國時報)

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