應對難纏長輩 故宮小編出絕招

2018年01月21日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

將近農曆年節，兩岸故宮此時均推出了應景的年節商品，從最實用的紅包袋，送禮時有「百財」吉祥諧音的翠玉白菜手環，到因應長輩「難纏」問題，四兩撥千金讓年輕人也能過個好年的逗趣選項，均展現近年兩岸在文創商品及行銷上的巧思。

近日台北故宮精品的小編，完全理解年輕人年節時「受夠親戚問候一輪你的人生」，針對長輩問題放大絕，拿出應對攻略。例如長輩問「薪水領多少？年終幾個月？」不妨直接拿出「封條紙膠帶」，愛黏住誰的嘴自己決定；又如被問「要買房子沒？」則推薦「朕之護照」系列護照套，大有世界地球村、四海都是家的況味；要是被問「談戀愛了沒？」則建議拿出龍鳳紋隨身鏡，攬鏡自照，最愛自己！

對應每個問題，故宮精品小編也特別選用了古畫中的明代十八學士、唐朝《宮樂圖》，明商喜的《四仙拱壽圖》及宋徽宗《文會圖》中的人物「出場」代入表情，生動地讓人立刻能聯想親戚們「關愛的眼神」，而小編默默地評論「除夕問課業就是造口業」、「初一問薪水擺明惹人厭」、「初二問感情只會傷感情」更是被網友評為有才，逗趣幽默的攻略一出，立刻在臉書上贏得近1900個讚。

除了「長輩問題應對攻略」，台北故宮也有應景的「朕加恩賞銀千兩」紅包袋、翠玉白菜衍生的「百財」專區，而北京故宮近期也推出「宮裡過大年」主題商品，多為傳統典雅的設計，如祥雲福祿紅包袋，吉慶有餘中國盤，宮裡過節筆記本，或是適合送長輩的福祿壽馬克杯等，也都反應不俗，以紅包袋為例，單一款式月銷售已有近千組，另外「故宮色手帳本」也有新年新氣象之意，至今在故宮天貓商店已有1萬多冊的銷量。

(中國時報)