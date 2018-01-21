《柯南》休刊中 聲優２月訪台

2018年01月21日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

從1994年連載至今的日本長銷漫畫《名偵探柯南》，作者青山剛昌去年底宣布為了養病和充電，漫畫無限期休刊。而在動畫中為主角工藤新一配音的聲優山口勝平，則將在今年2月的台北國際動漫節來台會粉絲，舉辦簽名會。

青文出版社總經理黃詠雪表示，《名偵探柯南》目前在日本出版到單行本第94集，台灣出到第92集，「青山剛昌曾經在漫畫中透露或許會在第100集完結，這次無限期休刊，除了健康原因，也可能是在為結局找靈感。」

黃詠雪表示，青山剛昌是非常重視身體健康的漫畫家，「他過去也曾經以健康為由暫時休刊，但當時不是身體真的出了問題，而是為了徹底健康檢查，自行住院，休息3個月左右才復刊。」

黃詠雪表示，柯南連載24年來人氣長銷不墜，至今仍是出版社每年漫畫單行本銷售數量冠軍，粉絲橫跨男女老少，「更特別的是，讀者反而不特地去書店、漫畫店買柯南漫畫，許多人是在便利商店買的。」

繼去年柯南動畫製作人諏訪道彥來台辦講座後，主角工藤新一的動畫聲優山口勝平，也將在今年2月初的台北國際動漫節來台。山口勝平是日本知名聲優，多擔綱青年角色，代表作有《亂馬1/2》的早乙女亂馬、《犬夜叉》的犬夜叉、《死亡筆記本》的L、和《航海王》的騙人布。

黃詠雪表示，可惜青山剛昌目前沒有來台見粉絲的計畫，「許多日本漫畫家都以害怕坐飛機為理由回絕活動邀請，粉絲們只好再等等了。」

(中國時報)