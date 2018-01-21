阿妹洩蜜 天天情人節

2018年01月21日 04:10 中國時報 尤嬿妮 、 蔡琛儀 （高雄傳真） 報導（高雄傳真）

阿妹昨獻唱新歌為風雲榜揭幕。（羅永銘攝）

安那（左）昨與J.Sheon聯手演出。（羅永銘攝）

「第13屆KKBOX風雲榜」20日在高雄巨蛋登場，開場、壓軸大秀邀來天后張惠妹（阿妹）及天王陳奕迅（Eason），精彩演出震懾滿場1萬1000名觀眾。阿妹下個月新歌演唱會後將休長假，昨演出結束受訪時，她表示有機會想去人少的地方走走，至於西洋情人節如何過？她當天已排工作無法與調酒師男友Sam共度，但阿妹甜笑表示：「還好吧，每天有空都是情人節。」

阿妹昨首唱新歌〈身後〉揭幕，隨後以〈連名帶姓〉及〈你說了算〉炒熱氣氛；主辦單位為迎接天后，特地突破場地搭建限制，打造超過5萬盞銅線燈材，及高達4層樓高的星光巨環，近10分鐘演出就斥資百萬。難得參與KKBOX盛會，阿妹直呼緊張：「唱自己的演唱會輕鬆，唱很多歌手共襄盛舉的演出，反而有莫明壓力，每次一唱完都鬆口氣。」笑稱為演出特地將公司員工旅遊行程延後，可能得延到明年。

陳奕迅唱錯重來

Eason昨壓軸14分鐘組曲，他還即興熱舞，笑說：「今天很難得，很多精彩表演，平常躲在家裡休息。」他昨身體不適仍力挺盛會，在台上咳了幾聲，透露因鼻咽發炎導致鼻水倒流，還分享味道「鹹鹹的」；他也被抓包唱〈讓我留在你身邊〉時，不慎唱錯一大段，但歌王相當有誠意，不僅重新清唱，還加碼〈K歌之王〉，連退場時都邊走邊唱〈十年〉。

他下台受訪提到病況：「可能之前宣傳電影太勞累，但今天的鼻涕沒有昨天鹹。」問他有無跟謝霆鋒相約吃消夜，Eason表示對方應該已開始吃了，大笑說看到謝的雞冠頭造型，覺得是個好現象，「因為他很少弄花稍的東西，代表很重視這個場合。」

葛仲珊嗨翻雄蛋

此外，安那昨偕同J.Sheon唱跳R&B情歌〈啵啦〉及〈Party Crasher〉，搭10位舞者炒熱氣氛；葛仲珊也一連帶來〈Pizza〉、〈皇后區的皇后〉等逾4分鐘組曲，嗨翻雄蛋。

（相關新聞刊B2、B3）

(中國時報)