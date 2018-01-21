JJ飆嗓 無懼時差鎖喉

2018年01月21日 04:10 中國時報 尤嬿妮 （高雄傳真） 報導（高雄傳真）

小宇昨受邀擔任表演嘉賓。（羅永銘攝）

林俊傑昨一連飆唱5首歌曲。（粘耿豪攝）

林俊傑（JJ）20日第6度參與「KKBOX風雲榜」，率華納歌手謝和弦、小宇輪番獻唱。JJ日前結束巴黎工作，昨一早飛抵台北，立刻趕搭高鐵南下，風雲榜上一連獻唱〈聖所〉、〈我繼續〉等歌，並加碼飆嗓〈末日之戀〉，曲曲高難度改編，JJ坦言緊張：「而且我還在時差，一直在時間錯亂當中。」稱精神狀態正好呼應新歌〈黑夜與白天〉。

JJ日前受邀飛巴黎參加LV時尚秀，昨趕回台參與盛會，坦言身體非常不舒服，「而且喉嚨很乾，高音就會不穩、就會鎖喉，時差的關係。」他去年底推出新專輯《偉大的渺小》，發片記者會採直播方式，下月3日新歌演唱會也採同樣模式進行，問他之後記者會是否都用直播？JJ認為不一定：「要合適的場合、時機。」

從政家人力挺

謝和弦昨以「年度風雲歌手」之姿登場，老婆愛相隨助陣，小兩口提前2天南下，工作兼度假，他笑說：「這兩天吃到肚子快爆炸，嘴巴和肚子沒停過。」不擔心老婆吃太多變胖？身為愛妻魔人的他笑回：「很好啊，才可以裝小孩，正在調身體。」直言老婆懷孕一定會通知大家，「我想生女兒、她想生男生，順其自然。」

日前他公開表示考慮參與選南投埔里鎮鎮長，昨說：「是認真要選，能力能做多少就做多少。」他不擔心從政資金，開玩笑要所屬的華納音樂金援；除了唱片公司支持，家人老婆也力挺他從政，謝和弦表示：「人生目標本來沒有從政，但現在在路上遇到人，大家都當一回事，拜託我改變現況。」認同政治環境比音樂險惡，「白癡都知道，但一定要改變。」

工作狂出新作

年後謝和弦將推出音樂新作，身兼人夫、歌手還將從政，不擔心時間不夠分配？謝和弦笑說：「時間超OK，因為我是工作狂，多做一些事也充實一點。」他也不擔心因選舉被翻出過去的負面新聞，「不怕，我的過去都攤在網路上了！」

(中國時報)