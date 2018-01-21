周湯豪〈帥到分手〉邁億級神曲

2018年01月21日 04:10 中國時報 蔡琛儀 （高雄傳真） 報導（高雄傳真）

周湯豪昨行程繁忙，唱完尾牙立刻趕場參加KKBOX風雲榜。

「第13屆KKBOX風雲榜」20日在高雄巨蛋登場，周湯豪在頒獎典禮上首度拿下「年度風雲歌手獎」；他昨以一身街頭味十足的黑紅裝扮熱力唱跳，帶領5位樂手和6位舞者，一連飆唱〈你是我的菜〉、〈TURN UP〉，並不忘獻唱夯歌〈帥到分手〉，更直接站上延伸舞台，讓粉絲全都嗨翻。

周湯豪近期工作邀約滿檔，昨出席風雲榜前，他先在台北參加科技公司尾牙，再趕場到高雄，好不容易壓線趕上高鐵，他還俏皮在車站拍了張跳躍照。他在台北特別抽空買了新手機送媽媽比莉，還陪著她研究功能，原本就有流感的他又因此休息不足，搞得頭痛不舒服，他向媽媽喊話：「妳想要什麼我都買給你，但我希望先唱124場小巨蛋演唱會。」

他憑〈帥到分手〉人氣紅翻天，該曲去年底在YouTube正式突破9000萬點閱，邁向億級大關，儼然成為新一代神曲。周湯豪說，當初寫好〈帥到分手〉時，拿給周遭的人聽，獲大家一致好評，也讓他相當有信心，如今此曲暴紅，他開心直說：「證明大家的意見是對的。」

把壓力轉換成動力

現在雖然工作繁忙，他仍抽空開始為下一張專輯做準備，是否會為了再做出一首金曲而感到有壓力？周湯豪坦言：「壓力一定會有的，不過我不會讓壓力情緒湧上，會把這些壓力轉換成動力。」

(中國時報)