Bii帥穿鏤空襯衫放送新歌

畢書盡昨受邀擔任表演嘉賓。（羅永銘攝）

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中國時報
報導（高雄傳真）
盧廣仲首度公開獻唱電影《花甲大人轉男孩》主題曲〈幾分之幾〉。（粘耿豪攝）

畢書盡（Bii）、盧廣仲去年演藝事業雙雙大豐收，Bii首度攻蛋、壓軸台北跨年晚會；盧也因演出《花甲男孩轉大人》獲好評受封國民長孫，並首登台北跨年舞台，兩位小天王各擁大批粉絲，20日輪番為「KKBOX風雲榜」開唱，同場較勁意味濃。

Bii昨穿蕾絲鏤空襯衫帥氣登台，首唱蔡健雅二度為他量身打造的新歌〈聊傷〉，配合悠揚弦樂，帥氣彈奏鋼琴，並在台上宣布將於8月4日在高雄巨蛋開唱；他登台前受訪表示過年將飛返韓國陪媽媽，預計休息1至2周，至於準備多少紅包孝敬媽媽？孝順的Bii笑回：「隨媽媽（開價）。」

微調雄蛋場內容

對於將在雄蛋開唱，Bii開玩笑表示在南台灣演出要多穿一點才特別，至於節目內容是否與台北小巨蛋不同？「有不夠的地方會修正，但還是會保留好的部分。」追問他去年攻蛋尾聲，突然撕掉上衣露出結實胸肌，是好的部分嗎？Bii笑回：「這個算是好的。」並考慮加碼獻唱台語歌。

盧廣仲去年演出電視劇《花甲男孩轉大人》人氣再翻紅，由他唱、作的主題曲〈魚仔〉廣為傳唱，他昨首度拿下「年度風雲歌手」，雖日前不小心得到流感、發燒不斷，昨仍敬業抱病出席；盧自虧聲音變得很有磁性：「我最近很潮的得了流感，希望大家今年都可以很健康。」

盧廣仲下半年出輯

他日前結束賀歲片《花甲大人轉男孩》拍攝，為電影再創作新歌〈幾分之幾〉，昨在風雲榜舞台上首度公開獻唱此曲，搶先讓觀眾聞香，黃子佼要他以「花甲」身分向觀眾拜年，他當場大方把劉海掀起露出額頭，「大家好我是花甲，我怎麼在高雄。」全場笑翻。

〈幾分之幾〉昨同步在KKBOX上架，他表示若歌曲排行衝到第一名，就要在高雄巨蛋開演唱會，他近期將推出收錄3首歌的新EP，預計下半年籌備新專輯，希望有機會與謝和弦、林俊傑合作。

(中國時報)

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