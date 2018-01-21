小室哲哉退休版稅收入豐

小室哲哉鉅額資產雖曾化烏有，引退後仍可靠版稅收入維生。（資料照片）

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中國時報
報導溫博鈞

縱橫90年代日本流行樂壇的音樂製作人小室哲哉19日突然宣布引退，震撼日本社會。記者會上他雖說「無法預知今後會過著什麼水準的生活」，但日媒預估他仍可靠版稅來維持生活，而且看來不會太差。

全盛時期的小室哲哉曾擁有100億日圓（約26.5億台幣）資產，擁數座國外上億別墅兼錄音室、飯店一租即整層、購高級車當禮送歌手，製作樂曲銷量超過1億7000萬張，1997年納稅額為全國第4高，推算年收達23億5600萬日圓（約6億1480萬台幣）。但這一切卻全栽在香港音樂事業投資上，頓時損失70億日圓，加上離婚的鉅額贍養費讓他負債累累，逼上詐欺犯罪之路，被逮捕後讓他幾乎無權得到過去的版稅。

不過近年他仍持續製作歌曲，媒體估算他依舊會有可觀的版稅入袋。最近他為安室奈美惠精選輯《Finally》中創作的〈How Do You Feel Now?〉，詞曲創作者可抽3％版稅，藉賣了200萬張的該專輯所獲版稅，加上卡拉OK著作使用費等，光這一曲就可為他帶來數千萬日圓的收入。再加上妻子KEIKO也有「globe」時代的歌唱版稅，而KEIKO老家獲米其林二星的高級河豚餐廳也頗富盛名，兩人今後的生活應該過得不至於太差。

(中國時報)

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