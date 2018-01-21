何潤東妻自嘲 陪睡10年換嘸女一

何潤東（右起）昨帶老婆Peggy參加爸媽舉辦的寒冬送暖聯歡會，一家人笑得開心。（蘇蔓攝）

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中國時報
報導

何潤東的父親連續8年在自家社區辦「寒冬送暖 關懷老人愛心餐會」，何潤東20日帶老婆林姵希（Peggy）出席，透露在自己執導的TVBS新戲《翻牆的記憶》為老婆量身打造教官角色，Peggy昨自嘲被「潛規則」，「我陪睡了10年才換來一個女12的角色，超不值得啊！」還說拍戲時差點跟老公翻臉。

何爸爸每年張羅活動，幫基隆山區老人過溫暖年，現場有許多贈予長者的禮品，如棉被、暖暖包等生活用品。被問送禮，何潤東說老婆非常會想實用的禮物，但他送老婆的卻常被嫌棄，10年來只有送過一個香蕉造型門擋讓老婆讚賞，其他像名表這些精品反而被她「打入冷宮」，他覺得Peggy有藝術天分，喜歡音樂就幫她買DJ台、非洲鼓，「但她到現在都沒拆封。」

何父小舅子都參演

Peggy第一次演戲，透露劇中有一大串台詞，為此苦背好幾天，沒想到正式拍攝時，何潤東臨時要求改台詞，讓她傻眼：「當下其實有點生氣，畢竟我背得很辛苦。」何潤東誇老婆是天生演員，鼓勵她嘗試不同戲路，不只她被安排在戲裡，「其實連我爸、我小舅子也演一個角色。」

「她來拍戲我緊張」

何潤東平時在片場有導演架式，但遇上老婆就變得溫柔有耐性，自嘲「霸氣都沒了」。他說老婆忙，不好安排太多戲分，「戲分太多，我也怕駕馭不住，其實她來拍戲，我最緊張。」因為他內心常會有小劇場：「如果演得不好，我可以直接跟老婆講嗎，客氣點、客氣點，不然回家我就慘了。」

(中國時報)

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