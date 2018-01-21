張學友創紀錄 30萬人Online搶票

張學友感謝台灣歌迷的支持，演唱會全力以赴。

友善列印
中國時報
報導
張學友（右）去年小巨蛋演唱會一票難求，今年依舊上演搶票大戰。（資料照片）

「歌神」張學友將重返台北小巨蛋，巡迴演唱會2018台北站自4月20日起舉行，連續2個周末都與台灣歌迷度過，20日下午1點在拓元售票系統開賣門票，9分鐘內完售6場共6.6萬張票，得知門票銷售一空，近30萬人同時上線搶票，再創流量紀錄，張學友備感驚喜：「萬分感激台灣歌迷朋友的支持！不知道該說什麼，我會盡全力去做好準備，不辜負大家的期望！」

去年2月在台舉行的6場「學友·經典世界巡迴演唱會」全都爆滿，張學友當時就表示主辦單位已爭取加場，也預告時間將在2018年，今年粉絲一樣捧場，讓他感動表示：「希望可以帶給大家6場精彩的表演，6個難忘的晚上！再次由衷感謝大家對我的信任與厚愛！」

曼谷兩場也賣光

張學友前日才在雲南曲靖市完成一場齊聚4萬多人的大型演唱會，由於雲南粉絲紛從昆明、玉溪湧入曲靖，當地交通徹底癱瘓，根據《雲南信息報》報導，該場次甚至驚動市委書記，官方特地發布「大型演唱會活動安全預防指導與應急處置方案」，足見歌神影響力之大。

2016年10月開始巡迴，張學友不只走遍中港台，去年還在新加坡開唱，今年也有更多東南亞和歐美場次，上周的曼谷場2場門票皆完售，許多歌迷更表示聽不夠，還想飛往馬來西亞和新加坡再睹歌神風采。

(中國時報)

何潤東妻自嘲 陪睡10年換嘸女一 ASTRO撩台粉「我們可愛」

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。