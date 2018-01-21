張學友創紀錄 30萬人Online搶票

2018年01月21日 04:10 中國時報 徐桐炘 報導

張學友（右）去年小巨蛋演唱會一票難求，今年依舊上演搶票大戰。（資料照片）

「歌神」張學友將重返台北小巨蛋，巡迴演唱會2018台北站自4月20日起舉行，連續2個周末都與台灣歌迷度過，20日下午1點在拓元售票系統開賣門票，9分鐘內完售6場共6.6萬張票，得知門票銷售一空，近30萬人同時上線搶票，再創流量紀錄，張學友備感驚喜：「萬分感激台灣歌迷朋友的支持！不知道該說什麼，我會盡全力去做好準備，不辜負大家的期望！」

去年2月在台舉行的6場「學友·經典世界巡迴演唱會」全都爆滿，張學友當時就表示主辦單位已爭取加場，也預告時間將在2018年，今年粉絲一樣捧場，讓他感動表示：「希望可以帶給大家6場精彩的表演，6個難忘的晚上！再次由衷感謝大家對我的信任與厚愛！」

曼谷兩場也賣光

張學友前日才在雲南曲靖市完成一場齊聚4萬多人的大型演唱會，由於雲南粉絲紛從昆明、玉溪湧入曲靖，當地交通徹底癱瘓，根據《雲南信息報》報導，該場次甚至驚動市委書記，官方特地發布「大型演唱會活動安全預防指導與應急處置方案」，足見歌神影響力之大。

2016年10月開始巡迴，張學友不只走遍中港台，去年還在新加坡開唱，今年也有更多東南亞和歐美場次，上周的曼谷場2場門票皆完售，許多歌迷更表示聽不夠，還想飛往馬來西亞和新加坡再睹歌神風采。

(中國時報)