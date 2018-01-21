神旺大飯店 霸氣年菜過好年

金黃焦香的蘿蔔糕是神旺潮品集過年間的熱銷品。（神旺大飯店提供）

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中國時報
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潮品集將年糕口味做了變化，送禮自用兩相宜。（神旺大飯店提供）
潮品集的10人份中式年菜共有七道美饌與一甕燉湯。（神旺大飯店提供）
伯品廊的西式年菜非常豐富，且每道都有吉祥寓意。（神旺大飯店提供）
澄江日本料理的日式年菜僅限量15份，動作太慢還買不到。（神旺大飯店提供）

團圓飯是一年當中最重要的一餐，吃飽喝足後就要迎接新年，自然馬虎不得。而近年外帶年菜興起，媽媽們不再需要曠日費時舞刀弄劍，只要事先預訂，飯店就能代勞將山珍海味送上餐桌。台北市幾乎所有飯店都有推出外帶年菜，但沒有一家像神旺大飯店如此多元，除了傳統中式年菜，還有西式跟日式可做選擇，也成為龍爭虎鬥的年菜市場中，最受矚目的焦點。

中式年菜藏潮州好味道

■神旺的潮州菜名聞遐邇，迎接新春當然不能少了潮菜好味。神旺大飯店「潮品集」針對10人設計的團圓桌菜，包含：潮州滷鵝拼、紅燒燴排翅、北菇炆鮑片、黑蒜尖椒炒帶子、清蒸海上鮮、肝菌花雕雞、荷葉糯米飯、椰皇燉子排等，共七道精選菜色與一甕燉湯，還加碼贈送鐵觀音紅豆年糕禮盒，是神旺今年主推的超值年菜組合。

甜年糕添新風味

過年走春拜訪親友，總要帶上伴手禮才不至於失禮數。神旺今年照舊推出傳統年節禮盒，有以冬季白蘿蔔配上臘肉、蝦米，蒸炊出口感細緻的道地港式蘿蔔糕禮盒。另外迷人的甜年糕則有3種風味供選擇，包含「桂圓核桃年糕」、「鐵觀音紅豆年糕」與「夏威夷可可風味年糕」，傳統與新潮穿插，增添不少盎然食味。

■Index

潮品集團圓桌菜年菜套組（10人份）

★售價18800元，1月31日前訂購享9折優惠

★神旺潮品集年節禮盒，1月31日前訂購3盒以上享9折優惠

港式蘿蔔糕 680元

桂圓核桃年糕 680元

新潮雙享禮盒（內含鐵觀音紅豆年糕與夏威夷可可風味年糕）780元

(中國時報)

西式年菜道道吃進好運

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