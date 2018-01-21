生死一劍 手遊玩進霹靂世界

2018年01月21日 04:10 中國時報 林承彥 報導

《東離劍遊紀》漫畫版滿足粉絲期待，最終章將於本月底上市。

殤不患

凜雪鴉

圖片提供霹靂國際多媒體

霹靂國際多媒體與日本Nitro＋、GOODSMILE COMPANY合作打造的《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀之生死一劍》在台上映一個半月以來，不少戲迷給予「零負評」的高度評價，紛紛進電影院二刷三刷。而《東離劍遊紀》現也延續氣勢，不僅推出周邊商品、手遊，就連日本知名歌舞團「寶塚」也宣布即將翻拍其劇本，最快在今年十月，台灣民眾就能看到歌舞劇型態，華麗感十足的《東離劍遊紀》。

《生死一劍》漫畫共有外傳《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 乙女幻遊奇》、《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 Anthology》及本傳《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》第1至3集，而最後一集的本傳第4集，即將於1月31日上市。本傳漫畫由日本知名漫畫家霜月灰吏所繪製，故事以護印師「丹翡」為主視角，不但添增了許多影視版所沒有的橋段，亦完整敘述了她在討伐玄鬼宗的旅程中所遇到的種種，藉以傳達魅力無窮的東離世界。小說版則分成「殺無生篇」跟「刑亥篇」，分別由「江波光則」執筆與「手代木正太郎」擔任作者。細膩陳述原作「虛淵玄」充滿謎團的前傳故事，高潮迭起的劇情，讓人反覆回味再三。

另外艾肯娛樂與傲世堂共同研發的《生死一劍》手遊也於本月進行封測，這次將讓粉絲同時扮演「凜雪鴉」、「殤不患」等諸多要角，踏上追尋天刑劍的旅程。由於擁有強大劇本劇情支持，外加劇本推圖挑戰玩法，都讓粉絲再次「中毒」，接連墜入無邊無際的魔幻氛圍中。

舞台劇北高看得到

而最受讓人興奮的，肯定是享譽國際的日本歌舞團「寶塚」，將會把《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》歌舞劇帶來台灣。寶塚過去曾兩次在台公演，豪華絢爛的演出讓不少粉絲陶醉。這次挑戰將這部話題之作首度改編為音樂劇，預計於10、11月份登上台北國家戲劇院與高雄至德堂，想重溫東離魅力的粉絲，屆時記得鎖定官網，以搶得購票先機。

(中國時報)