生死一劍 手遊玩進霹靂世界

殺無生

友善列印
中國時報
報導
《東離劍遊紀》漫畫版滿足粉絲期待，最終章將於本月底上市。
殤不患
凜雪鴉
圖片提供霹靂國際多媒體

霹靂國際多媒體與日本Nitro＋、GOODSMILE COMPANY合作打造的《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀之生死一劍》在台上映一個半月以來，不少戲迷給予「零負評」的高度評價，紛紛進電影院二刷三刷。而《東離劍遊紀》現也延續氣勢，不僅推出周邊商品、手遊，就連日本知名歌舞團「寶塚」也宣布即將翻拍其劇本，最快在今年十月，台灣民眾就能看到歌舞劇型態，華麗感十足的《東離劍遊紀》。

《生死一劍》漫畫共有外傳《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 乙女幻遊奇》、《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 Anthology》及本傳《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》第1至3集，而最後一集的本傳第4集，即將於1月31日上市。本傳漫畫由日本知名漫畫家霜月灰吏所繪製，故事以護印師「丹翡」為主視角，不但添增了許多影視版所沒有的橋段，亦完整敘述了她在討伐玄鬼宗的旅程中所遇到的種種，藉以傳達魅力無窮的東離世界。小說版則分成「殺無生篇」跟「刑亥篇」，分別由「江波光則」執筆與「手代木正太郎」擔任作者。細膩陳述原作「虛淵玄」充滿謎團的前傳故事，高潮迭起的劇情，讓人反覆回味再三。

另外艾肯娛樂與傲世堂共同研發的《生死一劍》手遊也於本月進行封測，這次將讓粉絲同時扮演「凜雪鴉」、「殤不患」等諸多要角，踏上追尋天刑劍的旅程。由於擁有強大劇本劇情支持，外加劇本推圖挑戰玩法，都讓粉絲再次「中毒」，接連墜入無邊無際的魔幻氛圍中。

舞台劇北高看得到

而最受讓人興奮的，肯定是享譽國際的日本歌舞團「寶塚」，將會把《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》歌舞劇帶來台灣。寶塚過去曾兩次在台公演，豪華絢爛的演出讓不少粉絲陶醉。這次挑戰將這部話題之作首度改編為音樂劇，預計於10、11月份登上台北國家戲劇院與高雄至德堂，想重溫東離魅力的粉絲，屆時記得鎖定官網，以搶得購票先機。

(中國時報)

看神旺直播主廚教你做年菜 風雪七月花濺墨

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。