黃心娣遊英陷悲慘世界

黃心娣小露性感拍攝公司年曆。

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中國時報
專訪
黃心娣（右）與好姊妹遊英國。（取材自臉書）

黃心娣去年拍完《稍息立正我愛你》後讓自己休長假，9月先去找嫁到澳洲的大姊遊學，因此迷上舞台音樂劇，年底又在朋友揪團下，到英國跨年，但沒想到遇上驚魂記，看完經典音樂劇《悲慘世界》後，逛街時遇扒手，錢包、護照全遺失，讓她悲嘆：「看完就陷入悲慘世界裡！」

她去年底出發至倫敦旅遊10天，未料還沒見到倫敦眼的美麗煙火，就先在中國城平價休閒服飾店裡遭竊，當時是折扣季，店裡人山人海，她正在選購衣服時，突然覺得背後不對勁，立刻放下手上商品，但一往後看發現背包拉鍊被打開，雖然身旁有位像是吉普賽女郎的黑髮女子詭異走過，她也不敢隨意叫住對方，回想當時心情：「整個傻住！」

生性樂觀 1天恢復心情

黃心娣還不死心，和朋友請店員調監視器，卻發現對方是在死角處動手，應該是慣犯，只不過她一次損失信用卡、護照、錢，金額至少上萬，她因此和朋友在倫敦街頭垃圾桶翻找，希望對方至少留下證件，最後一無所獲，只能到駐台辦事處補辦臨時護照，但已讓她旅遊興致大減，至今還沒重新申請掛失的信用卡。

她生性樂觀，安慰自己：「還好不是被搶。」1天內就恢復心情，開玩笑說只有克制購物欲望比較辛苦，但之後順利看到倫敦跨年煙火，並和朋友住美輪美奐的古堡，提醒自己在外旅遊不能過於放鬆，要多小心財物和安全，相信今年會否極泰來：「就當一次把2017年衰運都用掉。」

(中國時報)

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