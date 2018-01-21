瑪格羅比旋轉跳躍溜得勒

瑪格羅比為角色苦練溜冰，摔了一身傷。（海樂提供）

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中國時報
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瑪格羅比（右）與賽巴斯汀斯坦飾演糾纏多年的怨偶夫妻。（海樂提供）

瑪格羅比（Margot Robbie）演活《自殺突擊隊》的「小丑女」後，下足苦功證實自己不是只有身材與臉蛋！她在新作《老娘叫譚雅》飾演美國花式溜冰選手譚雅哈丁 （Tonya Harding），在前花冰選手莎拉川原（Sarah Kawahara）嚴格訓練4個月下，可以輕鬆在冰上旋轉、起舞，做出選手般的專業姿勢，電影中所有溜冰鏡頭都是由瑪格親自上陣，甚至為此搞到椎間盤凸出！

瑪格表示，她剛接到劇本時，一直以為劇本是個虛構的故事，「因為事情發生時，我才4歲，完全不知道這件瘋狂的事件！」坦言看劇本時不知道譚雅哈丁是誰，還讚嘆編劇實在太有創意，能夠想出這些奇怪的角色和荒謬事件。

飾演譚雅哈丁前夫的賽巴斯汀斯坦（Sebastian Stan），坦言接到劇本時相當興奮，除了劇情吸引他，最重要的是片中有多幕與瑪格的激情鏡頭，「讓我十分期待！」他拍攝時大露翹臀，展現好身材犒賞粉絲。

被判終身禁賽

電影敘述富有溜冰天賦的譚雅哈丁（瑪格羅比飾）是美國首位完成高難度冰上三圈半跳躍的選手，獲得無數比賽冠軍榮耀；但她更大的「成就」是長踞各大報頭條的運動醜聞。1994年挪威冬季奧運前，涉嫌與前夫密謀攻擊對手，譚雅因此被判終身禁賽，她只好被迫放棄溜冰，在此之後，轉往拳擊、摔角，但職業生涯幾年後也草草結束。電影26日在台上映。

(中國時報)

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