艾迪瑞德曼 超嗨化聲《小英雄》

艾迪瑞德曼替主角達哥（左）獻聲。（采昌提供）

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中國時報
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電影網羅湯姆希德斯頓（左起）、梅西威廉斯與艾迪瑞德曼配音。（法新社）

動畫《石器小英雄》請來奧斯卡影帝艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）與「洛基」湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）兩大英國帥哥，以及《冰與火之歌：權力遊戲》女星梅西威廉斯（Maisie Williams）配音。配音對艾迪來說是件新鮮事，他透露進入角色祕訣：「我跟梅西真的打扮成住在洞穴的矛兵，開始打架！」

這對艾迪來說一點都不麻煩，反而非常容易：「我覺得這真的自由多了，不用被鏡頭檢視，或是在乎服裝等其他細節。」不知道是不是在配音現場玩得太開心，他回憶配音工作結束後好幾天，仍舊覺得身體「怪怪的」，彷彿真的「原始人」上身！

PK足球決定部落未來

電影由英國的阿德曼動畫公司製作，旗下導演尼克帕克（Nick Park）以「黏土動畫」打響名號，他童年就對動畫產生興趣，13歲時於自家閣樓拍攝動畫片。那時他為了湊錢買一台八厘米攝影機，曾經耗費整個夏天，在一家雞肉包裝工廠打工，每天看上千隻雞在生產線上流動，因此有了創作《落跑雞》的靈感。

《石器小英雄》敘述原始人發明了「足球」這項運動，但原始的足球技法早已被人們遺忘。後來地表最強穴居人達哥（艾迪瑞德曼配音），以及他天兵的族人們，一同在溪谷過著幸福美滿的生活，但隨著「青銅時代」入侵，迫使處在劣勢的他們，必須離開摯愛的部落。勇敢的達哥拒絕離開，並決定把部落的未來，賭在一場前所未聞的足球比賽上。達哥開始對十位天兵原始人進行特訓，即使邪惡的努斯大佬（湯姆希德斯頓配音）竭盡所能破壞，也無法阻擋他們想要獲勝的決心。電影26日在台上映。

(中國時報)

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