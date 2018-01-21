Hastens大輔國際貿易總經理 陳炯瑞「客戶成就人生」

2018年01月21日 04:10 中國時報 採訪、撰文溫筱鴻（樂時尚網站CEO暨總編輯） 受訪者陳炯瑞（Hastens大輔國際貿易總經理）

陳炯瑞認為，跟對的人做事絕對會成功。（樂時尚提供）

陳炯瑞到瑞典參觀總公司。（樂時尚提供）

陳炯瑞（右）和妻子共同舉辦活動。（樂時尚提供）

陳炯瑞（右二）和妻子一同撐起頂級床組代理生意。（樂時尚提供）

陳炯瑞（右二）用旅行來教育小孩。（樂時尚提供）

陳炯瑞(左)溫筱鴻(右)（樂時尚提供）

每次見到Jerry（陳炯瑞），都覺得他好似從電視機裡走出來的人。親切隨和的他總是笑容滿面，話匣子經常是一打開就關不起來，有時國語台語會夾雜著一起，還常偏離主題，逗得每個和他聊天的人都能哈哈大笑，我們也因此很快就熟絡起來變成了好朋友。

為什麼說他像電視機裡走出來的人？因為Jerry的人生，宛如台灣的本土八點檔。「有時候和太太兩人晚上睡在Hastens的床上，都覺得能一路走到現在，真的非常的感恩。」回憶童年，和許多連續劇裡的角色一樣，小時候家裡務農，老家在宜蘭種米、青菜還有三星蔥，生活辛苦，加上高中的學業成績又差，因此Jerry從小就對都市有著憧憬，每天都想去台北工作。「沒想到最後因為高二被留級，選擇轉學去台北念私立高職，成了我人生很關鍵的一個轉折。」也是從這時候，Jerry接觸起業務性質的工作，白天拚命工作，晚上再到夜間部唸書。

客戶敞開心胸聊天

Jerry謙虛地說：「我本來以為我這一生應該會過得很平凡，沒想到因為工作的關係碰到許多貴人，讓我感到自己真的很幸運。」因為業務工作，Jerry從18歲起就經常要接觸形形色色的人，為人誠懇又愛聊天的他，常讓客戶願意敞開心胸和他分享許多知識。其中有一位便因信任Jerry而找他一起做傢俱事業，還送他一本書叫《80／20法則》，讓Jerry學會在廣大的市場中找出「關鍵的20％」，並體悟到：「只要觀念一成長，就可以做很多的事情。」有時候，成長的奇蹟就是這樣出現的吧！Jerry每碰到一個人，就從他們的故事中獲得更多寶貴的人生經驗，也幫助Jerry在每一個過程中清楚知道自己下一個階段該怎麼做。

讀完了《80／20法則》，Jerry決心只做市場上「關鍵的20％」的生意，因此在創業的一開始他就立定目標：「要做就做最好的、最貴的品牌，只做20％的市場，不做80％的市場」，通通只選頂級傢俱，行銷手法也與大眾市場有所區隔，找來多位設計師共同合作，運用「室內裝潢」的概念來販售傢俱，也在這段時期拓展出許多設計業的人脈。

Jerry一頭栽進了傢俱業，意氣風發的他當年也不過28歲，甚至不惜斥資高達3000萬元在台北市精華區的仁愛路上開設第一家店，「當時野心太大，沒考慮租金與營銷成本，傢俱風格定位不明，每月開銷逾百萬元，卻沒有一張訂單。」才8個月，Jerry就燒掉近億元：「連老爸都賣掉宜蘭的田來幫我周轉。」

從關鍵中找出特色

好在Jerry一路走來不乏貴人，在傢俱生意始終不見好轉之時，他決定聽從一位知名建築師友人的建議，關店1個月，去歐洲找尋有特色的傢俱品牌代理。經過了這次的教訓，Jerry深深體悟到：「有特色的商品，才是突圍的王道！」只做20％的頂級市場還不夠，再從中找出最特別的20％才不容易有競爭對手。

事業逐漸起步後，因著傢俱業的工作型態，Jerry更有機會看盡金字塔頂端的人生百態，他說：「就算是上市上櫃的大老闆，買傢俱總要自己來吧？而且有些人還會帶我去他們家看看，除了看到客戶和家人間比較親密的一面，他們還會告訴我他們希望未來的家是長什麼樣子、他們生活的態度又是如何，像這些都是賣一般商品比較不會有的經驗。」

在一次偶然的談話，Jerry又意外從一位做脊椎研究的醫生客戶口中知悉，很多醫生都在買一張俗稱為「藍白格」且遠從瑞典而來的海絲騰精品床，這讓Jerry非常好奇，「藍白格」到底是什麼樣的床？竟足以讓醫生們津津樂道？於是他決定專程飛往瑞典，親身感受這張床有何神奇之處。

獲海絲騰獨家代理

「第一次接觸到海絲騰，是在瑞典一家很特別的Villa，幾個晚上的體驗後，回到台灣躺在自己的床上，我的身體告訴我『回不去了』！於是我就立下目標，爭取台灣代理。」即使他總是自嘲英文不好，仍不因此打退堂鼓，努力與同事合作寫出一份吸引人的提案後，抱著決心帶上專屬口譯多次飛往瑞典，最後果然成功打動海絲騰總公司，爭取到台灣的獨家代理權。

除了認為海絲騰代理是一個能做的生意，Jerry也堅信海絲騰是「值得」他投資代理的品牌，「其實早在我還不確定能不能代理成功時，我就買了第一張海絲騰的床給自己，而且還是買現貨！」原來Jerry的經商訣竅一點都不複雜，他說：「當你在做一件事情時，要以自己為出發點，問自己這些商品我會不會想用？」另一點就是「跟對的人做事絕對會成功」。

他自信地向我們介紹，海絲騰是一群由對的人所打造出來的家族品牌，人家說富不過三代，海絲騰至今已來到了第六代，期間更走過金融海嘯，即使不惜賣掉祖產也不願讓品牌被財團併購，為的就是要堅守家族品牌的精神，也難怪，海絲騰能夠連續榮選為瑞典王室三代指定的官方供應商。

29層材質造頂級床

Jerry也常跟別人如此介紹海絲騰的商品CP值有多高：「海絲騰的床其實是傢俱中最便宜的消費，我從來都不會定位自己是賣很貴的床。」Jerry話還沒說完，我就很想跟他說你這句話一定被不少人噓過，因海絲騰的床光是入門款就要65萬元起跳，最頂級的Vividus甚至要價530萬元，Jerry又繼續說：「如果這張床你每天跟它相處8個小時，它不但能大大改善你的睡眠品質，還能有效改善過敏和氣喘的症狀，保固年限還高達25年，換算下來其實它非常的便宜。」

Jerry細心地和我們解釋：「以海絲騰最頂級的床型Vividus為例，從床架到表布超過29層材質，全都是由工匠一針一線縫製完成，且29層床墊全由天然材質製造，包括多層的亞麻、羊毛、棉、馬尾毛墊等所組成，而其中最特別的就是馬尾毛，由於毛髮結構不同，一般的馬鬃並不像馬尾毛有送出濕氣、導入新鮮空氣的功能，而且馬尾毛一年才能剪一次，因此馬尾毛十分珍貴，海絲騰價位越高的床，所使用的馬尾毛墊就越多。」他的女兒就是他的第一位見證者，「以前我女兒有氣喘，常常都要去看徐世達（專研氣喘的名醫）、吃類固醇，自從我們家買了海絲騰的床以後，她的氣喘就有大幅的改善。」

代理海絲騰至今將邁入第10年，Jerry說他其實最感恩的不是賺很多錢，而是每賣一張床就能改善一個人的人生、也交到一個很好的朋友，不誇張，常常有客戶親口告訴Jerry：「自從使用海絲騰床具後，僅睡少少幾個小時就能精神飽滿。」還有客戶表示：「許多重大決策都是在海絲騰床上進行的，因為頭腦變得很清醒。」也曾經有住在陽明山和台東山邊的客戶驚訝的跟Jerry說：「海絲騰的床墊竟然能夠在潮濕的環境中一直維持著乾燥狀態！」Jerry笑笑地告訴我，客戶的這些好評講三天三夜都說不完，因為選擇最好的保證不會錯，你的身體會清楚的告訴你這個抉擇是對的！

(中國時報)