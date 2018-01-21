麥特戴蒙肥樣迎《縮小人生》

2018年01月21日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

亞歷山大潘恩（Alexander Payne）執導的新作《縮小人生》，找來麥特戴蒙（Matt Damon）主演。兩人之前素未謀面，但他們有個共同朋友：導演史蒂芬索德伯格（Steven Soderbergh）。潘恩說：「索德伯格老是說，麥特超專業，聰明又有上進心，對電影瞭若指掌。」麥特戴蒙答應演出後，對潘恩提出的唯一要求是「角色要真實」！

麥特戴蒙飾演職能治療師「保羅」，是個普通上班族，喜歡助人但因為人太好經常被占便宜，他說：「我演《神鬼認證》的傑森包恩，有點超乎現實，保羅這個角色剛好相反，我希望貼近現實。」電影以「人變小了，可用資產變多了」為故事前提假設，是部苦樂參半的科幻冒險故事，麥特戴蒙認為這部反烏托邦劇情片很有新意，「電影美麗、有趣又令人心碎。」

麥特戴蒙為符合保羅的體型，每天都去上4小時義肢課，以及戴上假的肚子，讓自己看起來就像肥了一圈。他與克莉絲汀薇格（Kristen Wiig）飾演夫妻，他讚克莉絲汀：「她以編劇和喜劇見長，也是全方位的演員，馬上就能呈現角色個性。」

小型社會人生新冒險

電影敘述為解決人口爆炸問題，挪威科學家開發技術，將人類等比縮小到5吋（約12.7公分），進而提出在200年內從大變小的全球過渡計畫。人們很快就意識到一個小型化社會僅需要少少的花費，就可以擁有更美好的理想生活，市井小民保羅薩帕尼克（麥特戴蒙飾）和妻子奧黛麗（克莉絲汀薇格飾）決定放棄原本位在奧馬哈充滿壓力的生活，搬到這個新的縮小社區，展開冒險的新旅程。然而縮小手術一旦開啟便無法回頭。電影19日在台上映。

(中國時報)