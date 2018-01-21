文淇20歲盼成娜塔莉波曼

文淇（右）開拍後逐漸適應文晏導戲的風格。（海鵬提供）

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中國時報
本報訊　報導徐桐炘
文淇在2017年大放異彩，成為華語圈矚目的新星。（海鵬提供）

文淇在《嘉年華》飾演15、6歲到處流浪的打工妹「小米」，演出時僅12歲，她表示當初其實是想試鏡片中另個主角－疑似遭受性侵的小學生「小文」，因年齡剛好相符，未料導演文晏一看到她就說：「妳太成熟了！不應該演小文，可以試一下小米。」之後卻又擔心她年紀太小，所以花盡心思讓她演出成熟樣貌，最後成功受到金馬肯定，以14歲低齡之姿入圍金馬最佳女主角，文淇接受陸媒訪問時更表示：「希望我20歲能夠成為娜塔莉波曼（Natalie Portman）。」

報導徐桐炘

文淇對超齡演出並不陌生，10歲就在陸劇《淑女之家》飾演15歲國中生，她表示當年輕鬆完成哭戲，也絲毫不害怕鏡頭，卻在《嘉年華》踢到鐵板，因為該片沒有劇本，又在冬天拍夏天的戲，讓她生、心理都非常崩潰，一度想棄演，但媽媽告訴她：「這是妳自己喜歡的事情，一定要做下去。」

曾一個鏡頭NG近20次

她憑著熱愛堅持下來，詮釋出小米歷經風霜、懂得察言觀色的模樣，她也期許自己未來能做到像娜塔莉波曼在《黑天鵝》裡的演技。

在拍《嘉年華》前，演戲對文淇來說都頗為輕鬆，「大概1、2次就可以通過一場戲。」但演出該片時截然不同，因為文晏希望演員可以嘗試找到自己最好的狀態，所以一個鏡頭拍3、4次都只是在「試戲」，文淇最多曾經NG近20次，心情也變得沮喪低落，文晏趕緊安慰她：「不是妳演得不好，只是拍攝方式不同！」就連殺青後，因題材較為壓抑沉重，文淇也陷入角色情緒長達2、3星期，「慢慢才變回原來的樣子。」足見她對角色的投入。該片26日上映。

(中國時報)

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