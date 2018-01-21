DORAPAN 大方閃耀愛

圖片提供PANDORA

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中國時報
報導魏嘉虹
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PANDORA愛的告白系列。圖片提供PANDORA
PANDORA愛情火花系列。圖片提供PANDORA

丹麥國際珠寶品牌PANDORA以告白文字與愛心鑰匙掛鎖為設計主軸，透過簡單卻具意涵的I LOVE YOU、代表浪漫愛情的心形及鑰匙符號，完美詮釋情人之間每個熱戀時刻，打造既深刻又充滿溫度的情人節珠寶系列，戴上PANDORA全新珠寶，一起大方閃耀愛。

一行簡單的文字、一段浪漫的故事，PANDORA以淺白卻深刻的I LOVE YOU為設計概念，勾勒出特別且充滿意義的全新珠寶，同時加入優雅迷人的PANDORA Rose色調，配戴在身不僅更顯皮膚白皙，也襯托了女性柔美的一面。

一把解開女人心思的鑰匙，一個鎖住愛情諾言的掛鎖，代表著全心全意的信任，以及最為真摯的情意。PANDORA全新推出Lock Your Promise緊鎖承諾系列，如同每把鑰匙都有一把對應的鎖，只有彼此才能打開心房。

緊鎖承諾 打開心房

PANDORA此次更將Petite Memories珍貴回憶吊墜盒項鍊，以愛心鑰匙形狀呈現，搭配情人節新推出的小配飾，將情人間的承諾鎖於心上，更顯別緻與獨特。

(中國時報)

風雪七月花濺墨 金酒珍稀陳年高粱迎喜氣

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