飛驒古川祭 裸男激昂起太鼓

2018年01月21日 04:10 中國時報 何書青 報導

「古川祭」每年集結數百名裸上身男子，扛著高檯鼓在巷道間巡行，是飛驒古川的年度盛事。（岐阜縣商工勞動部觀光國際局海外戰略推進課提供）

「Gattan Go!!」是到飛驒市值得體驗的有趣活動，遊客戴上安全帽、騎乘架設在火車軌道上的單車展開旅程。（何書青攝）

飛驒古川的瀨戶川放養千條鯉魚，成為療癒人心的可愛景點。（何書青攝）

飛驒是日本岐阜縣最北端的市，因動畫電影《你的名字》幾幕場景從市內發想、刻畫而成觀光新熱點。來飛驒市不僅有朝聖電影原型場景之趣，瀨戶川的千條鯉魚景觀、冬夜裡閃著上千根浪漫燭光的「三寺參拜」、日本3大裸祭的「古川祭」等，還有騎在舊火車軌道上的登山單車之旅，都是鮮少被台灣遊客知道、卻極富獨特趣味的必遊處。

飛驒古川是充滿日本風情的古鎮老街，「若厭倦了世俗的話，就請來古川吧！」的老話，意欲了這裡既優閒又富詩意。1968年時，居民為提醒維護水質的重要而放養鯉魚，沒想到這上千條鯉魚陪襯著古色古香建築的景象，成為超療癒的一大觀光賣點；冬季低溫怕鯉魚凍傷，將牠們遷移到越冬池，來年開春時再搬回來。

三寺參拜豎巨型蠟燭

冬季來此，不能錯過每年1月15日舉辦的「三寺參拜」，人們會到圓光寺、真宗寺、本光寺參拜，大街上豎立超過2公尺高的巨型雪蠟燭，到了夜晚，瀨戶川上點燃上千根蠟燭，壯觀又夢幻。

每年春季，4月19、20日的「古川祭」氣勢磅礡，尤其19日夜晚的「起太鼓」，數百名腰纏白棉布、赤裸著上半身的男子，扛著直徑80公分的高檯鼓，在提燈隊伍領導下在街道巡行，大街小巷路口還埋伏著被稱「附小鼓」的年輕人們，會伺機衝進大鼓隊列裡接近大鼓、一爭高下。祭典場面壯觀，令人熱血沸騰。

騎鐵馬飽覽鄉間風景

除了富古意的風情和祭典，還有有趣戶外活動「Gattan Go!!」。把舊神岡鐵道改建成鐵道單車，將有電動助力的單車設置在舊火車軌道上，不用控制方向、直接踩著踏板就能控制速度前進，和真正騎單車比起來輕鬆許多，平衡感不好也不怕摔倒。

旅程從舊奧飛驒溫泉口車站騎到舊神岡鑛山前車站，稍作休息後再返回。在全程5.8公里、約1小時的旅途中，飽覽綠意盎然的鄉間風景，還會穿過隧道，深到不見出口的隧道裡，只見單車前燈照明，相當刺激。車型選擇非常多，想偷懶的人還可選有景觀座的車型。

(中國時報)