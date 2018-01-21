張正中創新傳統紫砂路

2018年01月21日 04:10 中國時報 報導何志平

張正中，《年輪》。照片提供張正中

張正中，《夏季風》套具。照片提供張正中

提到「器」多半會想到紫砂壺，尤其在透過「茶」與文人雅士相互連結後，許多畫家及詩人在壺身題詩、作畫，使單純的茶具被賦予足以流傳後世的藝術生命。

古云：「水為茶之母，器為茶之父。」提到「器」多半會想到紫砂壺，尤其在透過「茶」與文人雅士相互連結後，許多畫家及詩人在壺身題詩、作畫，使單純的茶具被賦予足以流傳後世的藝術生命，更讓紫砂壺因藝術性與實用性融合的特質成為茶道名器，歷代茶道者形容它「溫潤如君子，豪邁如丈夫」。

好的紫砂壺，不僅能提升茶湯的色、香、味，近年來名壺更成為收藏家追捧及新財富的名詞。到底這把陽羨土有多貴呢？「一兩紫砂一兩金」或可說明紫砂泥的珍稀，加上近幾年紫砂壺拍賣屢創新高。如2015年顧景舟松鼠葡萄茶具以9200萬元人民幣落槌，創下紫砂壺拍賣最高紀錄，在在說明紫砂已成為藏家新寵，方寸之壺造就巨大的紫砂市場。

以感性創造聞名

張正中，清華大學美術學院碩士，研究員級高級工藝美術師及江蘇省工藝美術大師，美國Hood大學客座教授，2004年被評為「中國紫砂十二精英」，其驚世作品如《年輪》、《海風》及《天地》等多次在國內外大展中獲獎。張正中師古而不泥古，故其紫砂創作取法傳統，推陳出新，不僅開闢出獨特的紫砂花器創新技法，並將現代陶藝風格融合於傳統造型，形塑出全新的「清」、「雅」文化特徵，在當今紫砂藝壇以鮮明的風格聞名。

紫砂界形容他的作品以其感性創造在理性紫砂世界中獨樹一幟，並被譽為學院派傳統融合的典範與代表。張正中說，我理解的學院派既不是保守也不是所謂某個學校的流派，而是有共同的創新發想，有系統的創作理念，而這些「眼界」或許要在學校才學習的到，但我不喜歡學院派這種區分法。

他強調，不管各種工藝門類都要尊重傳統，傳統不是打破，而最好的尊重傳統，其實就是創新，要在傳統基礎上的創新。張正中說，我所謂的創新不是為變而變，是要把自己內心的思想用適當的語言傳達出來繼而產生共鳴，經由對紫砂工藝長時間的磨練、探索及實踐後找到藝術的語言，才能達到創新的可能性。創新不是形式的，它是骨子裡的改變，它的靈魂是不可模仿的。

「器」最終要為茶服務

談到未來紫砂的發展走向？張正中認為紫砂是在陶瓷工藝中最複雜、最講究的，它繞不開工藝的要求，特別在紫砂被視為藝術門類後中要有一部份人進行深層次的創作之路。酷愛老茶、老畫、老紫砂的張正中，近年來主張讓藝術回歸生活。他說，通過賞用皆宜的紫砂壺泡茶來享受「慢活」，沉浸於泡茶的過程，就是舒緩精神的過程，尤其在他創作偶遇瓶頸時，喝茶就成為靈魂的休憩之所，為蘊釀創作生命力做好準備。

他說現代人生活節奏快，喝茶可以讓生活找到一個安靜點，給心靈找個沉靜的地方。張正中回想當年應邀赴美講授紫砂藝術與文化時驚嘆的說，美國人對紫砂鍾愛的「熱度」改變我原本認為西方人不會喜歡的印象。反而是他們透過歷史悠久、底蘊豐厚的紫砂工藝，再經由學習茶文化去理解中國的文化。他認為在中國強大崛起後會有更多的國家會經由文化及藝術層面來瞭解中國。

評論家何平曾說：「張正中承涵紫砂藝術的中國藝術品格，卻又能別開生面，熔鑄當代藝術的美學精神，探索出一條以當代性、世界性的藝術視野激活中國傳統藝術的新路。」訪談過程中這位紫砂工藝大師仍不時強調，為了讓壺和茶結合的更好，我們的「器」最終還是要為茶服務，為茶而生。

門德揚董事長吳承晏曾說紫砂壺是依附在中國的茶文化中，對喝茶講究的就離不開紫砂壺，它是做為茶文化的有形物質，來反射出茶道的美感與意境。或許就是這種理念，每每讓張正中以自己的作品闡述「觀用合一」的創作思惟，並殷切發出當我們注重紫砂工藝的同時，更應該關注其蘊含豐富而深厚的文化意涵。

(中國時報)