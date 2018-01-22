經濟部蠢成鴕鳥 無視大陸經濟竄升 狂砍研究預算

2018年01月22日 01:23 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

工研院前主任杜紫宸（本報資料照片）批經濟部大砍研究大陸預算，形同掩耳盜鈴，「當台灣成了矇眼瞎子，要如何和大陸這位明眼巨人競爭！」

國際經濟情勢瞬息萬變，各國都將焦點投注在經濟快速成長的中國大陸，經濟部卻反其道而行，大砍對大陸研究預算，前工研院知識經濟與競爭力研究中心主任杜紫宸指出，經濟部今年在大陸相關議題委外研究經費上，削減至20年來最低，粗估僅有2015年的15％~20％，「當台灣成了矇眼瞎子，要如何和大陸這位明眼巨人競爭！」

經費20年來最低 衝擊半導體等產業

杜紫宸並預期在研究經費減少下，包括半導體（含IC設計、製造）、汽車零組件（尤其是電動車）、綠色能源、精密機械及生醫等，被蔡政府視為重要發展的產業，都將受到嚴重衝擊。

「現在對印度、印尼、菲律賓、泰國等任何一個國家的產經研究預算，都超過對大陸研究經費，但這不互相衝突，研究新南向也應研究大陸。」杜紫宸指出，對大陸研究經費減少的主要受影響單位有工研究IEK、資策會MIC、中經院大陸研究所及台經院等。過去10年委託經費多維持6至7億元，不包括交流經費也超過3億元，今年卻砍到只剩下5、6000萬元，幾乎打了1.5折，太離譜！

台灣成矇眼瞎子 怎和明眼巨人競爭

杜紫宸表示，對於蔡政府削減「兩岸交流合作」研究及推廣經費，投入新南向研究，他沒有意見。但將一個經濟連動、產業競爭、科技研發、多邊貿易、年輕人就業「最大競爭者」的研究資源大幅削減，決策者不是膿包是什麼？愈是競爭者，愈要仔細研究，才能知己知彼，其理至明。「我們真的已經蠢成了鴕鳥，相信掩耳盜鈴的效果？」

過去20年，南韓是台灣產業競爭最大對手，台灣對其尚有一些研究，杜紫宸擔心，中國大陸早已是台灣的最大競爭者，且很多產業幾近「零和賽局」，行政院、立法院、經濟部決定對「敵情」不投入研究，讓他不禁要問這個政策思維，是愛國，還是叛國？

最令他感到憂心的是，今年是中國大陸十四五計畫起草年，許多產業經濟政策將出現大轉變，如此關鍵的一年，政府卻大幅減少研究經費，特別是過去十二五、十三五兩岸往來密切，可獲得相關資訊，但在實務發展上，都比日韓慢了，更何況今年經費大減，兩岸的產業競爭，將有如矇眼瞎子對上明眼巨人。

針對大陸研究經費大減，經濟部傍晚發出聲明強調，兩岸政策將遵循在既有基礎上，尋求兩岸關係的突破，為讓台灣廠商了解中國大陸情勢，經濟部貿易局、技術處、工業局仍持續在相關專案計畫投入經費，並無大幅刪減情事。

(中國時報)