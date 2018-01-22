經濟部蠢成鴕鳥 無視大陸經濟竄升 狂砍研究預算

大陸經濟快速成長，深圳華強北賽格電子市場即為開放前哨站。（新華社）

友善列印
中國時報
／台北報導
工研院前主任杜紫宸（本報資料照片）批經濟部大砍研究大陸預算，形同掩耳盜鈴，「當台灣成了矇眼瞎子，要如何和大陸這位明眼巨人競爭！」

國際經濟情勢瞬息萬變，各國都將焦點投注在經濟快速成長的中國大陸，經濟部卻反其道而行，大砍對大陸研究預算，前工研院知識經濟與競爭力研究中心主任杜紫宸指出，經濟部今年在大陸相關議題委外研究經費上，削減至20年來最低，粗估僅有2015年的15％~20％，「當台灣成了矇眼瞎子，要如何和大陸這位明眼巨人競爭！」

經費20年來最低 衝擊半導體等產業

杜紫宸並預期在研究經費減少下，包括半導體（含IC設計、製造）、汽車零組件（尤其是電動車）、綠色能源、精密機械及生醫等，被蔡政府視為重要發展的產業，都將受到嚴重衝擊。

「現在對印度、印尼、菲律賓、泰國等任何一個國家的產經研究預算，都超過對大陸研究經費，但這不互相衝突，研究新南向也應研究大陸。」杜紫宸指出，對大陸研究經費減少的主要受影響單位有工研究IEK、資策會MIC、中經院大陸研究所及台經院等。過去10年委託經費多維持6至7億元，不包括交流經費也超過3億元，今年卻砍到只剩下5、6000萬元，幾乎打了1.5折，太離譜！

台灣成矇眼瞎子 怎和明眼巨人競爭

杜紫宸表示，對於蔡政府削減「兩岸交流合作」研究及推廣經費，投入新南向研究，他沒有意見。但將一個經濟連動、產業競爭、科技研發、多邊貿易、年輕人就業「最大競爭者」的研究資源大幅削減，決策者不是膿包是什麼？愈是競爭者，愈要仔細研究，才能知己知彼，其理至明。「我們真的已經蠢成了鴕鳥，相信掩耳盜鈴的效果？」

過去20年，南韓是台灣產業競爭最大對手，台灣對其尚有一些研究，杜紫宸擔心，中國大陸早已是台灣的最大競爭者，且很多產業幾近「零和賽局」，行政院、立法院、經濟部決定對「敵情」不投入研究，讓他不禁要問這個政策思維，是愛國，還是叛國？

最令他感到憂心的是，今年是中國大陸十四五計畫起草年，許多產業經濟政策將出現大轉變，如此關鍵的一年，政府卻大幅減少研究經費，特別是過去十二五、十三五兩岸往來密切，可獲得相關資訊，但在實務發展上，都比日韓慢了，更何況今年經費大減，兩岸的產業競爭，將有如矇眼瞎子對上明眼巨人。

針對大陸研究經費大減，經濟部傍晚發出聲明強調，兩岸政策將遵循在既有基礎上，尋求兩岸關係的突破，為讓台灣廠商了解中國大陸情勢，經濟部貿易局、技術處、工業局仍持續在相關專案計畫投入經費，並無大幅刪減情事。

(中國時報)

新聞透視－昨是今非 反旺中學者…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。