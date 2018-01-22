姐姐妹妹站出來 粉紅女權反川普

2018年01月22日 01:23 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普入主白宮屆滿一周年，迎接他的卻不是歡天喜地的慶祝場面。除了聯邦政府關門大吉，1年前他就職次日曾在全美遍地開花的女性大遊行，20日起捲土重來。成千上萬女性接連2天在全球數百大城集結，除了力挺女權，反對性騷擾、推動女性從政，更抗議川普對移民、同性戀-雙性戀-跨性別族群（LGBT）、女權和墮胎等議題的觀點。

遍地開花 女力轉換為政治力

連續第二年登場的女性大遊行，此時正值反性騷擾的「我也是」（#MeToo）以及「是時候了」（#TimesUp）等社會運動風起雲湧之際，加上美國期中選舉年底舉行，奮進女性希望把這股女力動能轉換為政治力，化為選票贏得勝利，訴求主題主打「投票就有力量」。除鼓吹選民踴躍登記，目標是新增百萬人，並推動女性擴大投入選戰，展現婦女的意志和聲音。

去年的女權大遊行締造500萬人參與的盛況，20日當天上午，從美國西岸的洛杉磯、舊金山和西雅圖，到東岸的紐約、華府、費城，以及南部的邁阿密、休士頓，中部的芝加哥、西南部的賭城拉斯維加斯，甚至遠在海外的義大利羅馬、瑞士蘇黎世、中國北京、加拿大多倫多與澳洲墨爾本，都有一身粉紅行頭，頭戴標誌性粉紅針織貓耳帽的老中青幼年女子，支持姐姐妹妹站起來。

反川普的酸言標語，當然不能缺席。在奧克拉荷馬市，有人高舉「我們需要領導人，不是愛推文的討厭鬼！」在維吉尼亞州，一名女子揮舞上頭寫著「種族主義者」大字的旗幟，現場爆出哄堂大笑和如雷掌聲。在紐約，群眾行經川普國際飯店時，全都豎起中指。

川普推文 歡迎女性走上街頭

在華府的示威場子政治味濃厚，民主黨籍眾院少數黨領袖裴洛西女士登台演說，高呼「我們遊行，我們參選，我們投票，我們勝選！」在舊金山，一身粉紅的中學老師史密斯說，去年曾遠征華府遊行，「那時感受更多的是失望和憤怒，但今天，我像在參加一場革命。」

洛杉磯示威吸引超過60萬人，位居全美之冠，阿爾薇絲帶著9歲雙胞胎女兒共襄盛舉，「我認為今年女性更強大了…我不相信我們有這種總統，我是拉丁裔，但沒能推動更多拉丁裔去投票，2018年我們需要創造影響力。」

在就任周年看到女性示威，川普倒是很看得開。他在推特發文，稱當天是個「美好的日子，最適合女性遊行」，他歡迎女性走上街頭，以慶祝他上任第一年就取得的「歷史性里程碑、前所未見的經濟成就和財富創造」，更強調「女性失業率是過去18年來最低！」

(中國時報)