新聞透視－昨是今非 反旺中學者怎教學生

公廣集團遭政治力介入，昔日高喊反媒體壟斷的學者們卻噤聲，昨是今非的標準要如何教學生。（本報資料照片）

友善列印
中國時報

公廣集團的華視及公視被民視董事長郭倍宏列入「台獨三台」行列，原本公共化的精神遭踐踏。對於這樣重大的事件，過去假反媒體壟斷詆毀旺旺中時集團的許多學者，現在噤聲不語，讓人看到他們的雙重標準，真不知他們如何教導學生？

自淪馬前卒 難獲尊敬

學者除了學術研究及教學外，適時的參與公共事務，對促進社會的正面發展，具有一定的效能；過去，許多人就靠著一枝筆或一張嘴，促成社會的改變。不過學者站出來批評時政，前後標準理應一致，否則將只是人家的馬前卒，無法獲得尊敬。

在台灣社會，有一群學者自願淪為特定政黨的打手，對於意識形態不同的人，圍剿不遺餘力；但遇到所支持政黨的人馬在公廣集團亂搞，卻視而不見、聽而不聞，完全是雙重標準。

公廣集團的公視及華視最近遭逢重大人事變動，民視董事長郭倍宏安排自己人馬進入華視，並稱「咱台獨有3家電視台，民視、公視、華視」。獨派人馬公然介入華視的運作，把公廣集團搞得烏煙瘴氣，讓人看不下去。

民進黨以前主張「黨政軍退出媒體」，但現在第二次執政了，卻不想兌現以前的承諾，急著將手伸入媒體，去年開辦的原住民電視台及客家電視台，都是政府部會直接插手，現在更讓獨派人馬「台獨化」公廣集團，政治介入媒體的事證明確。

是非標準 隨政黨而變

民視是民間電視台，董事長要推動台獨，那是他的自由。但屬於公廣集團的華視及公視，原本就要以全民最大利益為依歸，並應獨立運作、不受政黨左右，在這樣的標準下，台獨不是台灣多數人的主張，公廣當然就不該走這條路。

面對公廣集團發生要被台獨化及人事爭議等重大事件，早年高喊「黨政軍退出媒體」及幾年前高分貝喊反媒體壟斷的學者，如今卻不見他們出來表態，突然都神隱了，他們是默認政治介入媒體是正確的？還是他們的是非標準會隨政黨而變化？

在大學裡面，老師的所作所為常成為學生學習對象，當年反旺中集團的學者們，而今對公廣集團事件竟不吭一聲，若學生在課堂上質疑他們「昨是今非」，他們應該會啞口無言，還是找一堆爛理由來回應呢？

(中國時報)

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