反媒體壟斷學者 突然「不專業」

2018年01月22日 01:23 中國時報 王思慧／台北報導

公視、華視公廣集團總經理、副總被拔官，前NCC副主委陳正倉表示，除非節目做很差，才會影響民眾，現在應是公司內部人事問題，外界不必多做聯想。中正大學傳播學系教授胡元輝則指出，文化部應該要求公廣集團說明，為大眾釋疑。

上周華視總經理郭建宏突遭公廣集團解職，這兩天公視副總也被拔官，民視董事長郭倍宏想把華視變成「小民視」，黨政軍卻將手伸進媒體，當初曾高舉反媒體壟斷大旗的學者，這次卻都噤聲。

政治大學傳播學院長林元輝以未深入研究為由，表示無法回應；輔仁大學影像傳播系主任陳春富說，非專業領域不表示意見；中研院研究員蕭新煌也對此議題不願意回應。時代力量立委黃國昌、台灣大學新聞研究所教授張錦華、台灣大學經濟系教授鄭秀玲至截稿前都未接電話，聯繫不上。

陳正倉指出，由於華視、公視的市場占有率不高，對收視戶幾乎無影響，只要播出節目無假新聞、不傷害兒少健康等，符合相關法規，對全民有利就沒問題，展現公廣集團的經營理念，不認為有政治介入；若覺得人事決議不公平，當事人可循正當管道申訴。

胡元輝則持不同意見，他說，公共電視的經費都是納稅人交的錢，雖然民眾對於公廣集團內部人事異動感受不到，但若把時間拉長來看，節目內容會變動，變得更好還是更壞不得而知，若真有政治角力介入，這是在傷害公廣集團的公信力。目前公廣集團的說法都不能讓民眾滿意，建議高層向大眾公開說明，文化部也應要求公廣集團出面給個交代。

政治大學新聞學系教授蘇蘅指出，公視和華視人事紛擾已是「政治」鬥爭，已丟棄公共本質。她認為，公視明顯隨政府起舞，早在2016年在節目上，找老師和學生幫教育部說話，公視和華視也製作新南向政策專題正面報導等，蘇蘅強調公共信任是公視的靈魂，不應丟棄其本質。

(中國時報)