公廣鬧翻天 文化部袖手旁觀

2018年01月22日 01:23 中國時報 趙靜瑜 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

華視、公視陸續傳出內部人事鬥爭新聞，更扯出執政黨內鬥消息，引爆外界對於公廣集團中立性產生質疑。面對爭議，文化部持續表示「尊重」。文化部表示，公廣集團董事會獨立，文化部對公廣集團的人事任免、節目內容製播及經營管理均不會插手。

前華視總經理郭建宏被拔官，民進黨新北市黨部主委余天，氣到跑去民進黨中常會上跟蔡英文總統告御狀。緊接著，又發生公視總經理曹文傑提出副總經理陳厚裕不適任案，被外界稱為「郭建宏案翻版」。

文化部重申，基於公司治理及媒體自主原則，文化部對華視並無人事權，人事聘任一貫尊重董事會決議，沒有支不支持的問題，但文化部已經準備這兩天到公視及華視董事會進行了解。

文化部表示，華視超過八成五股份是公視基金會所擁有，剩下一成多是民股所有，因為這些民股，造成華視長期以來公私定位不明的治理困境，文化部將編列預算朝民股買回方式規劃，希望可以重新定位華視。

立委陳學聖表示，文化部當初提名陳郁秀獲得藍綠高度共識，一次過關，足見各界都尊重媒體自主，「大家都應該珍惜這樣的過程」。但陳郁秀任內混淆公視、華視跟民視的角色，任命與民視有關的人員到華視工作，這樣容易失去立場，落人口實。

國民黨立委柯志恩表示，這次事件是很好的教材，過去曾經反媒體壟斷的學者，應該藉此機會跳出來表示意見才對，用這機會教導媒體客觀中立的重要性。

柯志恩指出，整件事情不能只是看成單純的人事鬥爭，其中可看出，華視選用的人都具有特定政黨意識、同樣的政黨傾向，過程中比起華視的內部鬥爭，更像是民進黨的內部鬥爭。

柯志恩認為，悲慘的是最初華視是反台獨的媒體，如今被政治力介入，變成搞台獨的媒體。她呼籲文化部以及包括黃國昌及過去反黨政軍介入媒體、反媒體壟斷的學者專家們，應該要站出來對這件事情提出批判，展現他們堅持媒體獨立性的風骨，否則只是「兩套標準」而已。

公廣集團董事長陳郁秀則表示，外界的回應她都收到，「該說的都說了，不打口水戰。謝謝外界關心，趕快把內容做好才是第一要務。」

(中國時報)