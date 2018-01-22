政治黑手介入 獨素染指公廣

2018年01月22日 01:23 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

華視因總經理郭建宏被董事會拔官，鬧得沸沸揚揚。（本報資料照片）

公廣集團的華視及公視發生一連串風波，民視董事長郭倍宏想把華視變成「小民視」，讓民視、公視及華視成為「台獨三台」。傳播學者認為，公廣集團要為全民最大利益著想，不該走台獨之路；民進黨當年提出黨政軍退出三台，現在卻將手伸進媒體，根本是「倒退嚕」。

世新大學副校長陳清河表示，公廣集團產生方式第一步就錯了，導致「又公又商」，因為定位不明，紛擾由此產生。以華視來說，很不幸必須在「非公非商」的體制下經營，手腳難以施展，非常可惜。

對於郭倍宏在華視安插人事，並要將華視變為「台獨三台」之一，陳清河說，華視是公廣集團的一份子，不應該有幾個人事異動就變成「小民視」，如果讓外界產生這種印象，那應該好好檢討人事聘用、管理制度是否有問題。

文化大學新聞系教授胡幼偉說，公廣集團背負「公共信託」的責任，要為全民最大利益著想，現在台灣多數人主張維持現狀，從市場角度來看，公廣集團不該走向台獨之路。

「民進黨一些人忘不了被國民黨壓迫，現在急著想進行報復，以為這樣才是轉型正義。」胡幼偉表示，過去國民黨以媒體優勢打壓民進黨，現在民進黨執政了，也想藉由媒體排除異己，這不是進步，而是冤冤相報。

「公廣集團搞成這樣子，很醜陋。」銘傳大學廣電系副教授陳光毅說，華視在公共化和商業化之間擺盪，一隻手被綁住，另外一隻手卻要去打拚，這樣不可能經營得好，政府應開始思考公廣集團存在的必要性。

陳光毅說，民視是民營電視台，華視屬於公廣集團，真不知民視有什麼資格要將華視變成「小民視」；有些人就是自我膨脹過了頭，才會將別人的東西當成自己的東西。他認為，除非華視被公開拍賣，民視將它買下來，才能說這種話。

「民進黨以前講黨政軍退出媒體，現在卻將手伸進媒體，真是倒退嚕。」陳光毅說，黨政軍退出媒體的原意是好的，但民進黨執政後，為便於統治而放棄初心，講一套、做又是另外一套，將失去人民信任。

(中國時報)