新聞幕後－控股8成5 連批評都不敢？

2018年01月22日 01:23 中國時報 趙靜瑜

公廣集團固然必須維持獨立性，但公視及華視具半官方色彩卻是不爭的事實，公廣集團的上級主管機關文化部，卻自囿於臂距原則，僅稱尊重公廣集團董事會，而不介入處理；放任華視董事長陳郁秀跟總經理郭建宏各自放話，文化部基於主管機關權責，不應再置若罔聞，否則有失人民付託。

公廣集團命運多舛，先有董事會三年難產，董事提名朝野屢不同意，讓公視空轉；後又有政府告公視董事的官司，大大小小的朝野政治角力讓公廣集團的公共性低落；現在再因董事長領導作風所引發的人事任免備受外界質疑，問題浮出檯面，編列預算的主管單位文化部卻只能放任作壁上觀，著實匪夷所思。

現行的公共電視法在民國86年制定，期間修訂四次，但對於董事會的監督流於形式，著墨不多，根據公共電視法第十八條，「董事如有經董事會決議認定有違反職務上義務或有不適於董事職位之行為，就可以報請行政院院長解聘。」但公廣集團董事名單均為立法院提名，沒有政府代表在其中，文化部作為主管機關，找不到施力點，也成法條漏洞。

鄭麗君擔任文化部長之後，的確希望研修「公共電視法」成為「公共媒體法」，但眼下公廣集團持續爆料角力對幹，修法緩不濟急，如果文化部說於法無權介入，但握有85％的股權，總要拿出「態度」，別連一句批評都不敢，別讓公廣集團真的成為無人可以制衡的媒體怪獸。

(中國時報)