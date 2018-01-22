林伯豐批民進黨 思想真的有問題

2018年01月22日 01:23 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

從反制陸方M503航路行動，到大砍研究對岸經貿預算，工商協進會理事長林伯豐痛批，老是被民粹等因素影響，做出錯誤決策，台灣這些人（政府官員）思想真的有問題！工總祕書長蔡練生也指出，新南向雖是新趨勢，但對大陸的研究也不能偏廢。

以管窺豹 將有負面影響

「大陸有很多學者研究台灣，台灣也應有學者智庫研究對方，對陸政策才能找到有利方向。」林伯豐指出，政府高層是聰明人，卻被民粹所主導，綜觀國際經貿，影響台灣最大的，第一是中國，第二是美國，對於上述兩地發展，都應有深入研究，才能提出最有利且正確的因應政策。加上對大陸、香港出口不斷創新高，兩岸經貿往來密切，為此委託智庫對大陸的相關研究經費姑且不說要增加，至少不能減少。如預算減少，研究人員縮編，對台灣將有負面影響。

林伯豐認為，台灣最大市場在大陸，出口占比約4成，如今卻要貿然砍掉預算，只以2、3手台商等資料了解大陸，如同以管窺豹，還參酌了各人利益，且許多台商不能得罪大陸，又不敢得罪台灣當局，提出的說法自然也不夠公正客觀，只能供參考。

知己知彼 不能放棄研究

台灣機械工業公會理事長柯拔希表示，兩岸機械業目前不受官方關係趨冷影響，至今仍密切往來，大陸業者主要發展中低階產品，台灣雖中低階也有，但主要集中高階產品，只是台灣與大陸有長期競合關係，且大陸是台灣重要市場，占機械業總出口額約3成，遠遠高出第2、3名的美國（17％）、日本（11％），為此台灣實應對大陸持續進行深入了解。

「我們支持智庫深入研究對岸產經發展，提供訊息給企業。」柯拔希說，大陸是快速崛起的經濟體，進展得非常迅速，未來將成為全球最大的市場，也是台灣機械業等產業當前最迫切需要發展的市場，為此台灣不能放棄任何了解對岸產經關係等研究。

柯拔希強調，因有市場練兵，大陸正以可怕的速度在前進。外界過去很難想像現在全世界最強高鐵產業在大陸，即便過去他們做不好，可以透過練習一直做到好、做到全球最強產業。又如對岸提到達到「中國製造」目標，他們是分十年期不斷努力，且2025年後，還有2035年、2045年，就是要以發展為世界最強經濟體為目標，台灣怎可忽視。

(中國時報)