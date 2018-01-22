新聞透視－陸科技迎頭趕上 政府故意不看見

大陸在半導體及面板上已有長足的進步，2020年恐成為全球之冠，圖為大陸瀋陽一家公司的工作人員在組裝6英吋大規模集成電路專用薄膜設備（pecvd設備）。 （新華社）

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中國時報

經濟部大砍2018年所屬各財團法人在大陸相關議題委託研究的經費，減到近20年新低，但過去在台灣引以為傲的半導體、面板等兩兆產業，大陸官方全力扶植已見明顯成效。至2018年底為止，大陸當地每月將開出70萬片12吋晶圓產能，至2020年底為止，大陸將掌握全球最大面板產能。

隨著大陸當地新12吋晶圓廠在近2年內陸續落成啟用，加上10.5代面板廠將全面量產，大陸2020年勢必成為全球半導體及面板主要產能提供者。台灣當道者將政治正確擺中間，對於大陸在高科技的發展選擇「故意不看見」，鎖國心態勢必會再重創台灣科技業發展。

中國大陸是全球最大的半導體及面板市場，近幾年在大陸官方全力扶植下，半導體及面板業者均全力擴建新廠。

集邦科技統計，以半導體產業來說，過去2年，包括中芯國際、華虹宏力、紫光集團等均有新廠建置計畫，加上台積電、聯電、格羅方德（GlobalFoundries）、英特爾、SK海力士等國際大廠均到大陸建廠，目前已有20座12吋廠將在今、明兩年內陸續完工。

在面板產業部分，包括中電集團、華星光電、京東方等已宣布擴建8.5代線或10.5代線，連鴻海董事長郭台銘個人投資的日本SDP也決定到廣州興建10.5代線。加上大陸面板廠也開始投資興建手機專用的OLED面板產線，未來3年大陸當地將有6條10.5代線產能陸續開出，等於確立了大陸是將掌握全球最大面板產能。

台灣在半導體產業雖有台積電獨撐大局，但全球主要的廠務工程及設備業者為了搶攻大陸龐大的半導體廠投資商機，相關生產鏈早已登陸卡位，台灣IC設計業者已紛紛前往大陸晶圓廠投片。至於大陸面板廠的大投資，未來勢必在面板市場呼風喚雨，台灣面板雙虎將面臨更大的競爭壓力。

大陸在半導體及面板市場的實質影響力愈來愈強，台灣官方對此不深入研究分析，反而選擇不去看、不去聽的態度，很明顯是當道者將政治考量放在第一優先。科技業是全球化的競爭，大陸的影響力已不容忽視，台灣若抱持鎖國心態，最後的結果顯然是無法傷人卻提前傷己。

(中國時報)

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