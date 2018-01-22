陸路貿易崛起 海島經貿不可輕心

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中國時報
／台北報導

中國大陸發展一帶一路等政策，將顛覆現有國際貿易情勢，學者強調，大陸經濟成長多維持美國2倍增速快速攀升，不下5年必取而代之，躋身全球最大經濟體，加上台灣對陸出口占總量4成，自然不能忽視大陸發展，最重要的是，其近年來大力推動一帶一路等政策發展，未來陸路貿易規模與成長速度將大幅超越海空運，台灣為海島貿易怎可不留心，密切關注。

財政部數據顯示，2017年大陸暨香港穩居台灣出口市場首位，全年出口額3173.9億美元，進口額2595.1億美元，貿易順差578.8億美元，比2016年增長81.3億美元。若扣除對大陸1100多億美元的貿易順差，台灣的貿易逆差高達600多億美元。由此可知，對陸出口是帶動台灣經濟增長最重要動能。

學者指出，目前中國大陸雖是全球第二大經濟體，但經濟成長率不論從那個角度，幾乎都為美國2倍以上，預期不到2025年，大陸勢將成為全球最大經濟體，更何況現在其致力推動亞投行、一帶一路等政策，將顛覆現有國際經貿情勢。

如一帶一路，串接西亞、中亞到歐洲，將引發一連串連鎖效應，學者預期未來將大幅推升軌道運輸等陸路貿易，因其相對便宜、輸送物品量大，故將大幅超越空運、海運，除非高科技、高附加價值，才會以空運來輸送，也就是要符合短、小、輕薄、高附加價值的產品，才足以支應空運費用，台灣屬於海島貿易導向國家，面對這項貿易新局本來就要掌握，更何況大陸為台灣第一大出口地區，其一舉一動，都會牽動台灣經濟發展，實有必要由智庫深入且持續掌握重要脈動。

(中國時報)

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