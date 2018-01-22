政治左右政策　砍人的、被砍的 只能低調配合

2018年01月22日 01:23 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

經濟部大砍智庫對陸經貿研究預算，不過，不論砍人的或被砍的都十分低調，經濟部強調，預算未遭大砍。但熟悉內情人士指出，這是受政治面影響的決策，前工研院知識經濟與競爭力研究中心主任杜紫宸也透露，與經濟部上下友好人士連繫，也知道決策不出於他們，但怕探頭了解多說些什麼，便遭砍頭，故只能個個低調處理。

這次杜紫宸透露被砍預算最多的為工研院IEK、資策會MIC、中經院大陸研究所與台經院等。就有離職中經院人士透露，確實對陸研究預算遭砍，原本大陸研究所為中經院第一大所，早年對大陸研究是一種禁忌，所以成立，後來大陸經濟崛起，對陸經貿自然需持續深入研究，唯2000年首次政黨輪替，組織便被大幅縮編，2008年國民黨取回政權，適度恢復，但規模仍難回到原本盛況。如今民進黨再執政，原組織雖未裁減，預算甚至增加，只是許多人已轉而研究新南向國家。

杜紫宸說，政府喊出的4400億推動前瞻建設，並大力推動五加二產業，但其實對陸經貿研究經費縮減，影響的產業也都名列五加二重點發展產業，且相較前瞻建設，給知庫的預算根本是小菜一碟，預算大砍後，原本各智庫研究對陸政策人員總計約400人，但現今若不做其他業務，恐只夠聘用10餘人，這也是為何許多人員改研究南向國家或金融科技等領域。

(中國時報)