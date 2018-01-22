國民黨轟蔡政府 僵局無解繼續擺爛

2018年01月22日 01:23 中國時報 郭建伸 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

工研院前主任杜紫宸質疑，經濟部減少對所屬各財團法人在大陸相關議題上委託研究的經費，2018年預算甚至減至近20年最低，批評無視最大競爭者，儼然蠢成鴕鳥。對此，藍委怒轟，蔡政府明顯就是想繼續維持兩岸僵局，作法根本明顯是擺爛；綠委則緩頰說，立院經濟委員會審查時，並無特別提出大陸研究的刪減案。

藍委曾銘宗批評蔡政府的這種做法，明顯就是「擺爛」，要繼續維持兩岸「僵局」，不回應民眾希望兩岸和平穩定發展的期待，將來民調恐怕會更低。

曾銘宗指出，從國際局勢來看，大陸跟美國無疑已是國際政治上的領導者，且每年我出口到香港及大陸產品占總出口四成，每年對大陸有近600億出超，是我們最重要的經濟夥伴，再加上紅色供應鏈快速成長，正在取代台灣出口產業，怎麼可以不去研究？

曾銘宗表示，兩岸關係陷入僵局，更應投入資源了解大陸的經濟狀況，作為將來提出兩岸政策或談判的參考，以打破兩岸僵局。如今卻在縮減相關經費，假設民進黨心態如此，擺明就是想「擺爛」。

不過對此議題，立法院本會期輪值經濟委員會召委的綠委邱志偉說表示，由於國家財政困難，這次初審時確實有統刪部會預算狀況，但他強調，預算本來就是每年再檢討。他印象中不論是經濟部或各黨團，都沒有特別提出對大陸研究的刪減案，他說，「只要是對台灣有幫助的，不會針對性提案刪除」。

綠委黃偉哲表示，民進黨會針對兩岸差旅費酌予刪減，但不會干預學術交流與科技專案等議題研究，強調只要是拼經濟相關的預算都會支持。

政院發言人徐國勇則表示，他目前不知經濟部預算實際情況，將請經濟部自行回應。

(中國時報)