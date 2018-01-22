國民黨轟蔡政府 僵局無解繼續擺爛

藍委曾銘宗。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

工研院前主任杜紫宸質疑，經濟部減少對所屬各財團法人在大陸相關議題上委託研究的經費，2018年預算甚至減至近20年最低，批評無視最大競爭者，儼然蠢成鴕鳥。對此，藍委怒轟，蔡政府明顯就是想繼續維持兩岸僵局，作法根本明顯是擺爛；綠委則緩頰說，立院經濟委員會審查時，並無特別提出大陸研究的刪減案。

藍委曾銘宗批評蔡政府的這種做法，明顯就是「擺爛」，要繼續維持兩岸「僵局」，不回應民眾希望兩岸和平穩定發展的期待，將來民調恐怕會更低。

曾銘宗指出，從國際局勢來看，大陸跟美國無疑已是國際政治上的領導者，且每年我出口到香港及大陸產品占總出口四成，每年對大陸有近600億出超，是我們最重要的經濟夥伴，再加上紅色供應鏈快速成長，正在取代台灣出口產業，怎麼可以不去研究？

曾銘宗表示，兩岸關係陷入僵局，更應投入資源了解大陸的經濟狀況，作為將來提出兩岸政策或談判的參考，以打破兩岸僵局。如今卻在縮減相關經費，假設民進黨心態如此，擺明就是想「擺爛」。

不過對此議題，立法院本會期輪值經濟委員會召委的綠委邱志偉說表示，由於國家財政困難，這次初審時確實有統刪部會預算狀況，但他強調，預算本來就是每年再檢討。他印象中不論是經濟部或各黨團，都沒有特別提出對大陸研究的刪減案，他說，「只要是對台灣有幫助的，不會針對性提案刪除」。

綠委黃偉哲表示，民進黨會針對兩岸差旅費酌予刪減，但不會干預學術交流與科技專案等議題研究，強調只要是拼經濟相關的預算都會支持。

政院發言人徐國勇則表示，他目前不知經濟部預算實際情況，將請經濟部自行回應。

(中國時報)

政治左右政策　砍人的、被砍的 … 張志軍關心「回家機票買了嗎」

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。