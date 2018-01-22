張志軍關心「回家機票買了嗎」

大陸國台辦主任張志軍21日前往北京人民大學探視台灣師生。他到該校的台生宿舍後，除了問台生「回家的機票都買好了嗎？」還與師生座談。圖為張志軍與師生互贈禮物。（中新社）

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中國時報
／北京報導

距春節不到一個月，在蔡政府出手卡關兩岸春節加班機之際，大陸國台辦主任張志軍近日走訪北京台生，詢問台生：「回家的機票買好了嗎？」他強調，由於台灣當局拒不接受「九二共識」，兩岸制度化往來停擺，但民間各方面交流還持續進行。「兩岸人民是骨肉同胞一家人，只要對兩岸同胞親情福祉有利的事情，我們都會繼續做好做實。」

慰問在陸台灣師生

每年春節前，國台辦與海協會有關負責人會到各地走訪台胞，為新一年對台政策出台做一些準備。張志軍20日前往北京的人民大學，走訪任教、就讀的台灣師生。「我今天到這裡是第一站，也希望通過你們，向你們的家人表達節日的問候。」

張志軍拜訪台生宿舍時，還詢問：「回家的機票買好了嗎？」等問題，這在民進黨政府卡關兩岸春節加班機之際，格外受到關注。

提升就學生活便利

中新社報導指出，張志軍在座談會上聽取台灣師生意見，有人提出參加「保研」（保送研究所）選拔、到國企實習和就業等期待解決的問題；也有在大陸求學或執教多年的師生，有的申請到獎學金，有的用公積金貸款買房，他們向張志軍表達感謝之意。

張志軍表示，台灣師生總體反映了近年來大陸出台的一系列便利台胞在大陸就業、生活和學習的措施，他們實際感受到了。當然，也有一些政策措施還需要進一步普及，國台辦與有關部門會持續推動。

強調兩岸是一家人

張志軍說，大陸現在是世界第二大經濟體，去年經濟增長6.9％，且效益與品質都明顯提升，完全容得下台灣同胞到大陸打拚，台灣企業到大陸發展。「希望台灣同胞能夠在這裡真正感受到兩岸就是一家人，兩岸一家親。希望他們不僅在事業和學業上有所收穫，也能夠通過努力，為兩岸關係的和平發展做出貢獻。」

報導稱，國台辦與海協會有關負責人近期將分五路，前往11個省區市，走訪學校、企業、社區，瞭解台胞工作、學習、生活情況。張志軍走訪人民大學後，還將前往上海、江蘇、安徽等地。

(中國時報)

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