讓出機票 陸網友發起暫緩赴台

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中國時報
／北京報導

民航局為反制大陸啟用M503相關航線，「暫不批覆」176班兩岸春節加班機，造成台胞返鄉不便。有大陸網民日前發起投票「為讓台灣同胞順利返鄉過年，你是否支持暫緩或推遲赴台旅遊？」結果有高達84％網民支持。北京中央民族大學台生陳同學表示，這可看出大陸網民的善意，另方面，也看出台灣政府好像把在大陸的台灣人當作「敵人」對待。

春節前夕，M503航線餘波再次攪動兩岸關係。日前有大陸網友在「天涯論壇」發起投票「為讓台灣同胞順利返鄉過年，你是否支持暫緩或推遲赴台旅遊？」結果顯示，支持的網友高達84％。還有網友爆料稱，「（大陸）有關部門正研擬停止春節期間赴台旅遊，把機票留給往返兩岸的台胞和學生」。

許多網友在留言中點讚說：「有什麼比得過回家和家人團聚過年重要，必須要大力支持」、「這種時候肯定是讓他們先回家過年。將心比心沒啥好說的」、「呼籲大陸人要發揚風格，把機票都讓給台胞。這是你們應得的，不應該被政治影響。」

就讀北京中央民族大學的台生陳同學21日受訪表示，這可看出大陸在多方面釋出善意，爭取台灣民心。另方面，台灣到底為台灣人民做了什麼？「如果把去大陸的年輕人當作台灣的未來，就應支持他們順利返鄉，否則就只是把他們當作反獨促統的『惡性種子』看待罷了。」

復旦大學新聞學院博士候選人許智超認為，大陸網民的投票算是善意回應。大陸朋友願暫緩或推遲赴台，把空位讓給返鄉的台灣人，在台生圈裡大多正面看待。這與政治無關，想回家過年的心，都是一樣的。

(中國時報)

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