新聞透視－爭取台胞民心 民共高下立判

2018年01月22日 01:23 中國時報 羅印冲

M503航線爭議延燒，蔡政府無法直接對抗北京，就出手卡關春節加班機，台商台幹叫苦連天，直批蔡政府拿台商祭旗，以台商返鄉權益，迫使北京上桌談判。蔡政府做法，對照大陸國台辦主任張志軍走訪台生，問候「回家機票買好了嗎？」並承諾續為台胞做實事。春節前夕，台胞感受一冷一暖，民共在爭取民心上，高下立判。

更受爭議的是，台商返鄉權益被剝奪後，發出不平怒吼，民進黨竟把矛頭指向台商並痛批，這相當於打了台商左臉後，又往台商右臉賞一巴掌。民進黨讓自己與台商距離越來越遠，卻毫不自知。

諷刺的是，當蔡政府無視台商呼籲，大陸網友卻掀起同情聲浪。有網友在大陸知名網站發起投票，支持「暫緩或推遲赴台旅遊、把機票讓給台胞」，結果支持的網友竟高達84％。這是何等荒謬和諷刺？但卻活生生在民進黨執政當下，真實上演。

蔡政府用「自傷」方式對陸施壓，只會有兩個後果。一，不但施壓大陸無效，反過來造成更多民怨。對數十萬乃至上百萬在陸台胞而言，離鄉打拚整年，終於能回家與家人團圓之際，卻可能擠不上經濟實惠的春節加班機；當加班機不夠用，票價必上漲，不想多出錢的人，只好想辦法轉機或循小三通回家，折騰多時，徒耗金錢和精力，蔡政府能不被埋怨嗎？

對大陸台胞來說，他們最大的訴求是兩岸和平且善意互動，共同追求和平安定和繁榮生活。如今蔡政府因無法與北京取得政治共識，就懲罰他們返鄉權益，這種做法能獲多數民眾支持嗎？

二，大陸不但不會仿效蔡政府，以犧牲台胞權益反制台北，反而更替台胞著想。就像張志軍的承諾，「只要對兩岸同胞親情福祉有利，我們都會繼續做好做實。」說明陸方已更能掌握台胞需要，不會輕易做出傷害的舉措。

蔡政府卡關加班機做法，及民進黨劍指台企聯的冷酷無情，在大陸的廣大台胞必然會想：到底誰才是他們真正的後盾？誰才真把他們當作一家人？又是誰讓他們必須在台海漩渦中選邊站？

(中國時報)