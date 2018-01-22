民進黨籲勿被北京綁架「為虎作倀」

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中國時報
／台北報導

台企聯指責政府不批准大陸特定航空公司春節加班機，民進黨發言人林琮盛昨表示，維護台商平安返鄉，是兩岸政府不可迴避的責任，呼籲陸方不要為兩岸技術性商談設置政治障礙，要求台企聯理解安全重要性，不應被北京當局綁架，一味把矛頭指向自己政府；民進黨並批國民黨不要「為虎作倀」。

大陸單方啟用M503等4條新航路，民航局日前宣布，對使用航路業者暫不核准兩岸春節加班機申請，台企聯和國民黨都指責民進黨以此作談判籌碼，讓台商無法回家。

林琮盛說，大陸單方宣布啟用爭議航線，並拒與我政府技術性溝通，已嚴重影響飛安，「人命無價 ，飛安不容妥協，任何一個執政政府都有責任維護民眾平安返鄉的權利」。林琮盛指出，為避免返鄉民眾困擾，民航局已提早告知加班機核准情形，並鼓勵其他陸籍航空公司提出增班申請。

他說政府透過多元配套替代方案，將運輸衝擊減到最小，台商可多加利用，「熟稔中國航班狀況的台企聯，應協助台商順利轉班」。

民進黨也呼籲北京，維護台商平安返鄉，是兩岸政府不可迴避的責任。「中方切勿轉移焦點，迴避最重要的飛安問題，更不要為兩岸技術性商談設置政治障礙、勿將其無理粗暴的片面作為，歸罪我方，更不要刻意讓台商淪為政治炮灰，製造我方內部矛盾與紛擾。」

林琮盛並譴責國民黨「為虎作倀」，他說，「當年協商航路，避免安全疑慮是馬政府的立場和政策，如今國民黨淪為在野黨卻換腦袋，不但不抨擊中共的粗暴行為，還迫不及待為中方批判自己人，其心可誅。」

春節加班機卡關，恐衝擊今年台商春節聯誼，不過知情人士透露，海基會對台商出席人數下滑已有心理準備，就連當天可台商可能跟總統開炮，也有沙盤推演，不過「即使規模縮小，海基會也不會停辦活動」。

至於有台商抨擊政府做法，海基會發言人管安露表示，從1月18日迄今，海基會一直持續跟南京、福州等受影響的8航點台協會長溝通，多數台商理解政府立場。

(中國時報)

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