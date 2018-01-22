第二支作戰隊將成軍 阿帕契全戰備 坦克殺手戍守桃園

第二支阿帕契直升機作戰隊，將在今年6月底前成軍，阿帕契直升機將進行大規模操演，並進入全戰備狀態。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

陸軍航特指揮部AH-64E阿帕契攻擊直升機，繼去年首支作戰隊成立後，今年年中可望再成立第二支作戰隊。陸軍官員說，這兩支作戰隊成立後，代表阿帕契已達全戰備能力，屆時將正式對外公開，並進行大規模的操演。

負責北部地區防衛

軍方官員指出，第二支阿帕契直升機作戰隊在通過各項驗證及作戰測評準後，將在今年6月底前成軍。阿帕契兩個作戰隊，全部署在桃園龍潭的601旅，負責北部地區防衛。

軍方官員說，兩支阿帕契直升機作戰隊先後成軍，代表阿帕契直升機已達全戰備能力，並具備攻守兼備的獨立作戰戰力。

我向美採購的30架阿帕契直升機為最先進機型，與美軍同步換裝。2013年11月至2014年10月，以海運方式全數運抵台灣。陸軍航特部經歷換訓、接裝、擴訓、編成任務，及戰術測評後成軍。

阿帕契直升機有1架在2014年4月於龍潭墜毀報廢，目前剩29架。而陸航601旅因應組織調整，將2個攻擊直升機營改編為2個阿帕契「作戰隊」，賦予具有獨立作戰的位階及編裝。

混搭地獄火、火箭彈

阿帕契在歷次中東戰爭中，摧毀數以百計裝甲車的戰績，贏得「坦克殺手」美譽。阿帕契也是全天候攻擊直升機，配置的長弓雷達，可360度全方位地空搜索、數秒內顯示最具威脅的16個目標，並同時發動攻擊；兩側有4處武器掛載點，可混搭地獄火飛彈及火箭彈，機身結構及重要組件均有強化鋼板防護，可在遭受攻擊時，大幅提高戰場存活率，也因此被稱地表最強、最凶猛的攻擊直升機。

陸軍官員說，能駕駛阿帕契的飛行員，絕對都是陸軍最優秀飛官，駕駛阿帕契必須具備優越的體適能和敏感度。

(中國時報)

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