支援空勤、空軍 挪用30架 陸軍將再買32架黑鷹

2018年01月22日 01:23 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

陸軍向美採購的60架UH-60M黑鷹直升機，先是15架撥給空勤總隊使用，後又挪出15架給空軍用，前後挪用了30架，只剩一半，因此陸軍有意建案續購32架，補回來。

軍方官員說，陸軍採購的黑鷹直升機正在陸續交機中，陸軍希望在預算許可情況下，建案續購32架黑鷹直升機。至於原本計畫延役的陸軍UH-1H直升機，則將在今年底開始陸續汰除。

陸軍代號「天鳶專案」的60架黑鷹直升機採購案，先前已移撥給內政部空勤總隊15架，隨後，國防部在兵力要整合運用的政策考量下，又決定再將15架移交給空軍救護隊使用，陸軍最後只剩30架黑鷹可用，因此，希望能再建案續購。

據了解，黑鷹直升機今年還要交最後一批13架，就完成所有接收作業。至於移編給空軍救護隊的15架，將分3個年度完成作業，預訂於2020年底完成。

空軍救護隊現役13架S-70C直升機，機體設計壽命8000小時，如今已達到7000多小時，國防部遂研討調撥陸航的黑鷹來支援。此一政策被立委抨擊是挖東牆補西牆，但國防部長馮世寬曾在立法院解釋，全案是臨時起意，是陸軍和空軍嚴密檢討後，空軍覺得可以立即解困，陸軍覺得作業上可以支援其他軍種運行，才做了這決策。

馮世寬還說，陸軍10多年前建案的兵力和現在不一樣，當初編裝都是大的，現在因為人員減少很多，營區都是空置，他站在部長立場，國防資源要三軍通用。言下之意，陸軍兵力已減，30架黑鷹應是夠用。

唯陸軍官員表示，少了30架黑鷹，空中突擊兵力的規畫受到影響，為補足陸航部隊作戰能量，才想增購。據了解，陸航602旅成立黑鷹直升機的空中突擊作戰隊，但陸航601旅的空中突擊任務仍由老舊且將逐步汰除的UH-1H直升機來擔任，戰力差距相當大。

(中國時報)