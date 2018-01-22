高市選戰 韓國瑜要扮搶匪

2018年01月22日 01:23 中國時報 劉宥廷 、 謝佳潾 ／綜合報導 ／綜合報導

是否角逐高雄市長，備受關注，他21日仍未鬆口，僅表示等到國民黨高雄市黨部主委韓國瑜主委任職滿半年再決定，還妙喻「若我沒參選市長，選舉是愛情文藝片，一旦參選，則會變成警匪槍戰片」，且豪氣坦言他就是匪。

陳宜民宣布爭取提名

國民黨高雄市基層小組長誓師授證典禮昨日舉行，黨主席吳敦義也親自南下出席授證。目前唯一明確表態爭取高雄市長提名的藍委陳宜民指出，28日起要接連在高市各區舉辦政見發表會，正式宣布爭取黨內提名。他說，將陸續在左營福山里、美濃客家文物館、前金、岡山等區舉辦7場政見發表會，以城鄉穿插方式，象徵拉近城鄉差距，說明對高雄的願景。

陳宜民表示，有意參選的黨內人士應該趕緊表態，最好能在農曆年後就決定，不要拖到3月底，他與韓國瑜都認同，如果有2人以上參選，就採全民調方式，不應私下協調方式產生；陳也透露，日前與韓國瑜當面深談，韓雖然說99.9％不可能參選，但也不排除黨若徵召參與初選的可能性。

議員追問 韓露口風

人氣頗高並被視為可母雞帶小雞拉抬議員選情的韓國瑜，對於征戰一事始終未鬆口，但他妙喻，年底高雄市長選舉，如果他不參選就是愛情文藝片，倘若參選，就變成警匪槍戰片；韓在一旁議員追問下，不諱言他的角色是匪。

立委黃昭順被問及黨內高雄市長人選時，她表示，會贏的人就會出來；至於她有無參選意願？她停頓數秒後僅回應，現在先去跑行程，不願多說明。另名藍營下屆市長熱門人選之一的市議員黃柏霖，則未現身。

屏縣長人選不會難產

吳敦義被媒體問及北高市長提名人選，他回應「現在怎麼能決定提名誰？不可能嘛！」吳敦義強調，黨中央原則不變，沒有特定人選，一切依照體制、公平公開辦理。

吳隨後趕往屏東參加小組長授證，媒體問及國民黨屏東縣長提名人選是否有眉目，他則說，「還沒了解到」；不過，他解釋，他並非都不清楚，只是屏東縣黨部都還沒提出來，但確定絕對不會難產，屏東有的是人才。

(中國時報)