駁「兩男戰爭」 綠營2女將出擊

2018年01月22日 01:23 中國時報 林宏聰 、 呂素麗 、 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

綠委劉世芳退出高雄市長初選後，地方評估，綠營內戰朝向立委陳其邁、趙天麟「兩男之爭」態勢發展，但2名女將不甘被邊緣化，日前公開駁斥後，最近也加大競選動作，管碧玲21日在岡山舉辦萬人造勢，林岱樺則緊跟市長陳菊行程，爭取菊系支持。

劉世芳退出初選，各陣營積極爭取票源，動作最大的趙天麟直接喊出「兩男對決」，不諱言把假想敵設定為目前領先的陳其邁，爭取與菊系、管媽、林岱樺整合的空間。

據了解，趙天麟陣營評估，以往民進黨初選表態率約6成，陳其邁幾次民調總在22至30％之間，平均以25％計算，其他4人加起來也約略等於25％，亦即還有10％的游離票，誰能成功整合其他陣營，進而吸引這1成支持，將是勝出關鍵。

不過，管碧玲、林岱樺不滿趙天麟放話營造「兩男對決」，日前公開抨擊他太權謀，去年8、9月後行事轉趨低調的林岱樺，最近也加強競選力道，21日緊跟市長陳菊行程，連跑大社蜜棗展售活動、旗山天后宮上香，22日也將在中油林園廠公開首支競選廣告影片。

管碧玲21日下午邀九天民俗技藝團等傳統陣頭表演，發動市議員、地方人士、在地里長站台力挺，號稱共吸引近萬人到場，她細數高雄38個行政區中，28區都有她的政績，強調她是有做事能力的參選人。

陳其邁持續升溫選情，21日下午在市區三鳳宮舉辦政見會，支持者擠爆廟埕，他採取感性訴求並表示，他是以「當父親的心情參選市長」，感謝高雄鄉親22年來對他不離不棄，他會一本初衷，「用盡力氣為大家打拚」。

有趣的是，過去陳其邁走自己的路，當其他參選人站在陳菊旁邊時，他刻意低調不現身市府活動，但劉世芳退選後，陳其邁多次發表「尊菊」言論，21日也跑了2場市政活動，與林岱樺一左一右站在陳菊身邊，不過，陳菊話說得很小心，感謝在場每位立委，強調「這些都是高雄市立委，彼此很和諧地為了高雄建設在中央打拚！」

趙天麟昨則選擇遠離高雄火線，參加新竹尖石鄉「鎮西堡超級馬拉松賽」，花11小時50分跑完80公里山路，用馬拉松來鍛鍊市長初選的意志力。

(中國時報)