林批眼睛被糊 盧轟勿剽竊他人政績

2018年01月22日 01:23 中國時報 林欣儀 、 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

選戰硝煙味瀰漫！台中市長林佳龍21日視察烏日綜合社會福利館建設案，抨擊「自稱烏日媳婦」的立委稱烏日沒建設，是「眼睛被蛤仔肉糊到」，他並細數任內多項建設規畫案；而被影射的台中市長擬參選人盧秀燕則反擊，林已執政3年，還在說未來，呼籲林「不要剽竊他人政績」。

針對年底選戰，林佳龍首度火力全開，他表示，有立委自稱是烏日媳婦，卻不斷唱衰烏日，說烏日多年來沒建設，但這3年來烏日建設案至少10多項，包括綠線捷運將延伸至彰化、三鐵共站，還將興建1座跨越大肚溪的共構橋，將烏日與彰化整合成副都心。

林佳龍指出，鐵路高架化原本從豐原到大慶車站，之後採平面規畫，會阻礙烏日舊市區發展，現在大慶至烏日高架後，未來還會進行都市更新，烏日舊市區不會被放棄。

另鐵路山線、海線未來會雙線連結對開，市府也在烏日區成功招商林新醫院、國泰永聯物流中心等。

林佳龍說，立委講話要憑良心，烏日這麼多、這麼大建設沒看到，卻說烏日零建設，「眼睛也不是被蛤仔肉糊到，你平常沒在走踏沒關係，但沒看過也該聽過」，很歡迎立委來烏日，但不要搞不清楚狀況。

盧秀燕則回應，三鐵共站中的高鐵與台鐵都是國民黨完成的，捷運綠線也是前市長胡志強與她向中央爭取，林佳龍接任只算做了最後0.5，至於鐵路高架，更是10年前胡志強與她爭取的經費，那時林連立委都不是，請林翻翻建設案是何時爭取、規畫與編預算的，「很多事不要剽竊他人的政績」。

盧秀燕並呼籲林佳龍「不要再鬥嘴鼓了」，林佳龍市長任期已過去3年多，現在還在講未來，難道過去3年都是白當的嗎？呼籲林好好把握選前10個月快點做事。

江啟臣則在楊瓊瓔等陪同下，前往潭子菜市場掃街拜票。江啟臣指出，豐原潭子通勤人口眾多，將密切追蹤國道4號豐原潭子段工程進度，打通豐原－潭子－市中心動脈，但潭子國民運動中心因現任市府執行不力，歷經2次流標，到現在都未執行。

新聞局長卓冠廷說，國民運動中心於林佳龍上任後，積極與民眾溝通，將位址由潭子區勝利運動公園西北角密林區，調整至東北角壘球場，陸續完成選址、工程設計規畫與委外營運作業後，獲體育署補助2億元，預計4月動工，並未停下腳步。

(中國時報)