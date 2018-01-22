盧秀燕珍惜 江啟臣指場面話

2018年01月22日 01:23 中國時報 張妍溱 、 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

圖為宣布參選台中市長的立委盧秀燕。（張妍溱攝）

繼日前台中市黑派大老鎮瀾宮董事長顏清標、立委顏寬恒父子，陪同表態參選台中市長的立委盧秀燕參拜媽祖後，台中市紅派大老、前議長林敏霖20日在淡江大學校友會，公開支持盧秀燕，但地方認為，派系挺誰不重要，重要的是民眾的選擇；盧秀燕則表示，珍惜所有支持，會更努力。

同樣爭取國民黨台中市長參選提名的紅派少主江啟臣說，在那樣場合說些讚美的話，是很自然的事情，不宜過度解讀，那是一種尊重。

林敏霖表示，因他與盧秀燕及她先生廖述嘉，都是淡江大學校友會成員，當天屬私人聚會，他身為學長，又有親戚關係，對於盧秀燕擔任立委問政表現很肯定，但他也希望國民黨能盡速進行全民調，趕快確定人選，在黨的團結下，全力相挺最能獲勝的台中市候選人。

日前盧秀燕前往大甲鎮瀾宮參拜，藍營黑派大老顏清標大陣仗迎接，被外界解讀為「拔樁」與「拜碼頭」。盧秀燕說，台灣的地方派系多少都會存在，她很尊重，也以真實的基層政績向選民證明，對於支持者，她都心存感激，若當選市長，會讓山海線發展愈來愈好。

盧秀燕指出，過去黑、紅派壁壘分明，但面對目前大環境對國民黨不利，唯有團結，才能繼續走下去。外傳紅、黑兩派暗中各有支持的市長候選人，她認為，國民黨推市長候選人，只要能符合地方基層的需求，以市民福祉為最大考量，就是優質候選人。

「他是一位我敬重的長輩。」江啟臣則指出，林敏霖議長很會照顧人，但不管如何，他會尋求所有人的支持，讓大家看到自己的決心。

江啟臣表示，現在最重要的是「了解市民需要、解決市政問題」，台中市民不但有新思維，也兼具智慧，他會給市民更好的選擇，也請市民給他一個讓台中更好的機會。

針對林敏霖在公開場合支持盧秀燕，前行政院副秘書長徐中雄表示，他沒有看到任何改變，派系挺誰不重要，重要的是民眾，派系挺誰跟民眾落差會很大，從之前的選舉結果就可知道。

(中國時報)