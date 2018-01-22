郝力挺丁守中 稱黨會團結爭勝選

國民黨前立委丁守中宣布參選台北市長，21日啟用競選辦公室，國民黨副主席、前台北市長郝龍斌現身力挺。（陳燕珩攝）

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中國時報
／台北報導

國民黨前立委丁守中宣布參選台北市長，21日正式啟用競選辦公室，找來國民黨副主席郝龍斌、黨內民代站台，營造團結氛圍。不過，外界質疑出席的立委和議員不多，又傳出國民黨擬找台大教授李錫錕合作，讓丁頗尷尬；對此，郝龍斌表示，等到黨內初選確定人選，相信全黨會團結一致爭取勝選。

丁守中昨天啟用位在金山南路二段的競選辦公室，郝龍斌特地從南部趕回來站台，郝說，國民黨正處在艱困時刻，丁願意挺身而出，值得肯定，身為前台北市長的他，看到近年北市各項評比節節敗退，很難過，丁是有國際觀的候選人，一定能勝任台北市長。

不過，外界質疑昨到場力挺的黨內民代不如想像多，還有藍營議員放話稱，丁守中魅力不足，恐難發揮母雞帶小雞的輔選作用；對此，丁守中強調，是因競選辦公室場地小，議員分批來支持，加上會期剛結束，很多人都出國，他相信自己的爆發力，足以帶動黨內議員選情。

郝龍斌也緩頰說，丁的邀約很臨時，很多黨內同仁來不及趕到，相信初選底定後，全黨會團結一致力挺，屆時所有立委、議員都會站在候選人旁邊。

另外，立委蔣萬安宣布不參選台北市長後，傳出國民黨擬找台大教授「power錕」李錫錕合作，被問及是否擔心李是強勁對手？丁守中僅說，李錫錕若要參選，絕對樂觀其成，相信彼此都有可學習的地方。

李錫錕昨受訪直言，國民黨已跟他聯絡，將抽空與市黨部談談，「到時氣氛一定很愉快。」他認為，雙方訴求相同，就是「解決柯文哲問題」。

至於合作方式有很多種，李錫錕至今不排除以無黨籍身分參選台北市長，但有無可能披藍袍？他強調，自己不會參加國民黨初選，就算對方邀請，「我也會婉拒。」

(中國時報)

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