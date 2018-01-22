電動共享車 珍惜東台好空氣

路得寶10輛電動車在蘇花改馬拉松賽率先通行蘇澳、東澳隧道，由於不排放廢氣，跑者在隧道內可以安心奔馳。（路得寶租賃公司提供）

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中國時報
／宜蘭報導
路得寶營運長盧關仁表示，今年預計會建置1000支快速充電樁，消費者不用擔心遇到沒電的問題。（李忠一攝）

行政院長賴清德提出2030年公務車輛及公車全面電動化目標，路得寶租賃公司的電動共享車，搭上蘇花改蘇澳至東澳段即將開通契機，電動共享車會以東部優先，預計上半年開通，再來就是西部，今年將設置1000支快速充電樁，完成全台環島線。

行駛隧道不會排廢氣

路得寶10輛電動車，在21日的蘇花改馬拉松賽亮相，還於馬拉松賽鳴槍前，率先通行蘇澳、東澳隧道，由於電動車不排放廢氣，讓跑者在隧道內可以安心地奔馳。

路得寶營運長盧關仁表示，電動共享車簡單地說就是將YouBike的概念，把腳踏車換成汽車，消費者是透過手機app，成為會員後就可以直接透過手機租車，路得寶現在有在金門推動電動共享車，而且不是甲地租乙地還，是「甲地租隨便還」，在停車點就可還車。

將設千支快速充電樁

盧關仁以蘇花改為例，指沿線有多條隧道，如果全都用油車在走，就會像雪山隧道一樣，隧道內的空氣非常差；全台各縣市已有近300支快速充電樁，今年預計會達到1000支，「消費者使用不用怕沒電！」

他指出，目前路得寶使用的電動車輛，續航力可達400公里，只須2小時充電就能從完全沒電充到100％，台灣從北到南大概只要充一次電，電動車非常適合在台灣發展。

縱貫全台只充一次電

盧關仁表示，東部是台灣最後一塊淨土，如果大家再不節制，所有車輛在假日時全往東部移動，很快地東部也不會有好的空氣，移動的空氣汙染占約37％，不能將所有汙染源都視為外來的。

他說，路得寶希望將電動車優先推廣到東部，消費者透過電動車在東部深度旅遊，而不需要從台北、西部地區開車過來；蘇花改通車後可大量縮減到花蓮的時間，「但我們更希望縮短車程的同時能多使用電動車，不讓空汙破壞東部的好山好水。」

(中國時報)

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