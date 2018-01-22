電動車普及化 業者盼政府補助

2018年01月22日 04:10 中國時報 李忠一 、 呂妍庭 ／綜合報導 ／綜合報導

空氣汙染防制成為全民與政府關切的議題，現階段已有嘉義縣政府與路得寶租賃公司合作，成立全台第一支零廢氣排放的電動車稽查車隊，業者與各縣市政府、民間洽談承租土地建置充電樁，也盼望政府能提出電動車補助或鼓勵方案，讓電動車成為台灣經濟的火車頭。

積極布局台灣電動車市場的路得寶集團，不僅在嘉義成立阿里山客運，蹲點開拓電動車大眾運輸版圖，還與嘉縣環保局合作，成立全台第1支電動環保零排放稽查車隊，5輛純電動小客車正式成為嘉縣第一線環保尖兵一員，除落實環保稽查業務，1年將減少PM2.5排放量達47.5公斤。

路得寶認為，與嘉義縣政府合作、完成純電動公務車的交付，代表台灣真正踏出對抗霾害的第一步，政府率先示範使用電動車，未來能有更多公務車逐步汰換，進而達到全民攜手，讓電動車可以普及化。

路得寶營運長盧關仁表示，政府如果能對電動車提出補助或鼓勵方案，讓全球業者，或進口車輛業者，能全力投入電動車的研製，或從國外吸取電動車輛製造的高端科技，讓電動車成為台灣經濟的火車頭，進一步使台灣經濟往上提升。

盧關仁表示，已與花蓮、台東縣政府，以及鄉鎮市公所、民間業者接觸，洽談承租土地建置充電樁，今年上半年在台東機場、東管處、成功鎮等處建置，會沿著台9線、台11線等交通幹道建置充電樁。

他表示，路得寶的政策就是廣設站點，尤其是飯店、交通樞紐、觀光景點，因為這3處是消費者在交通用具的使用上，不是起點就是終點，當這些點布設充電樁、還車點後，未來消費者在電動車的使用上會更加方便。

(中國時報)