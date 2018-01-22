海峽拍檔再合體 澳網晉8強

謝淑薇（左）搭檔大陸彭帥（右），順利挺進澳網女雙8強。（新華社）

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中國時報
／綜合報導

台灣網球女將謝淑薇搭檔中國大陸好手彭帥的「螃蟹組合」，一路橫掃今年澳洲網球公開賽女子雙打的賽場，昨天謝／彭兩人以6比4、6比2「直落二」打敗美國艾塔沃與德國葛蘿妮菲德的組合，順利挺進前8強。

今年澳網賽開打以來，亞洲選手搶占一席之地，鋒頭甚健，不僅謝／彭的女雙賽，台灣還有詹詠然、詹皓晴姐妹分別以不同搭檔晉級，另外，南韓的鄭泫、日本的杉田祐一、大阪直美也紛紛闖進16強，可惜少了中國大陸好手跟進。

謝淑薇／彭帥的組合曾在2014年奪得法國網球公開賽女雙冠軍，今年這個「螃蟹組合」也被公認是女雙的最大黑馬、名列今年澳網第8種子。

謝淑薇、彭帥下一輪的對手，將會遭遇「捷克組合」莎法蘿娃（Lucie Safarova）、史崔可娃（Barbora Strycova），往半準決賽邁進，可望再為重新合體的「螃蟹組合」再造佳績。

同為32歲的彭帥與謝淑薇都是1月出生、兩人生日只差4天、星座是摩羯座，從小參加國際青少年比賽已經相識，不過，兩人第1次「合體」是2008年、第2次則是2013至14年，總共聯手搶下包括溫網、法網在內12個冠軍，後來兩人合作出現問題漸生嫌隙而分手。

而謝淑薇在今年澳網成了「大忙人」，女單接連拍下世界排名第3的西班牙好手蒙奎露薩、世界排名35的波蘭女將拉德旺絲卡（Agnieszka Radwanska），順利打進16強、追平個人在大滿貫女單的最佳成績；而女雙的表現依舊亮眼，昨天與彭帥聯手搶進前8強。

(中國時報)

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